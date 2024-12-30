محافظة البحيرة تطلق قافلة سكانية متكاملة لتلبية احتياجات أهالي قرية الجمالين بالدلنجات

وجهت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بتكثيف القوافل الطبية والسكانية الشاملة التي تستهدف المناطق الأكثر احتياجاً لتوفير الرعاية الصحية اللازمة وتوعية المواطنين وذلك تماشياً مع الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2030.

نظمت وحدة السكان بالمحافظة، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات؛ وبمشاركة ممثلي الجهات الخدمية والتنفيذية بنطاق المركز والمحافظة، اليوم الثلاثاء، قافلة سكانية شاملة بقرية الجمالين التابعة للوحدة المحلية لقرية الوفائية تم خلالها تقديم خدمات طبية أسفرت عن الكشف على 160 حالة، ما بين باطنة وأطفال وأمراض نساء، كما تم إجراء تحاليل لعدد 25 مواطن.

وكما تم تقديم خدمات بيطرية مجانية شملت توعية المربين بأهمية الحفاظ على صحة الثروة الحيوانية من خلال مكافحة الأمراض، مثل الحمى الثلاثية، وتوفير التطعيمات والتحصينات اللازمة بالإضافة إلى التوعية بأهمية مبادرة تطوير مراكز تجميع الألبان، كما تم تنفيذ حملة ضد الطفيليات الخارجية، حيث تم رش 250 رأس ماشية.

وبقطاع التموين، تم توفير سيارة متنقلة لتوزيع أسطوانات الغاز بأسعار المصنع لتلبية احتياجات الأهالي، حيث تم توزيع 40 أسطوانة، كما قام قسم الكهرباء بإجراء صيانة شاملة لكشافات الإنارة في القرية لضمان استمرار الخدمة وتحسين مستوى الإضاءة.

وتضمنت القافلة عقد لقاءات للتوعية بأهمية صحة المرأة وأورام الثدي وكيفية الفحص الذاتي طبقا للمرحلة العمرية لكل فتاة وسيدة وأعراض المرض وضرورة الاهتمام بالعلاج التكميلي في مرحلة التعافي وعدم إهماله.