إسرائيل تدعو لتصنيف الحوثيين "منظمة إرهابية" بعد تصاعد التهديدات في الشرق الأوسط

قال وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي، جدعون ساعر، اليوم، إن مجلس الأمن الدولي سيعقد اجتماعًا عاجلًا لمناقشة التهديدات المتزايدة التي تشكلها جماعة الحوثي على إسرائيل.

وزعم الوزير الصهيوني أن هذه التهديدات باتت تمثل خطرًا كبيرًا على الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، بل وفي العالم بأسره.

وأضاف الوزير في تصريحاته: “ندعو جميع البلدان التي تسعى إلى الحفاظ على الاستقرار العالمي إلى اتخاذ خطوة حاسمة عبر تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية”.

وتابع: لقد حان الوقت لأن يتخذ المجتمع الدولي إجراءات فعالة لمواجهة عدوان الحوثيين والتصدي لأعمالهم المزعزعة للأمن."

وتأتي هذه التصريحات في وقت حساس حيث تتزايد الأنشطة العسكرية للحوثيين ضد إسرائيل وزيادة الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على صنعاء، مما يثير القلق في المجتمع الدولي حول تأثيرها على الأمن الإقليمي والدولي.