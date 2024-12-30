محافظ أسوان يتفقد حى المحمودية للاطمئنان على انتظام تشغيل مياه الشرب

استكمل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، جولته التفقدية بزيارة حى المحمودية للإطمئنان على انتظام تشغيل الرافع لضخ مياه الشرب للعمارات السكنية بنصف قوتها لضمان إتزان واستقرار الشبكة، وحتى لا يؤدى العمل بكامل الضغوط إلى حدوث كسورات مفاجئة فى الخط ، الأمر الذى يؤخر إستعادة الخدمة بكامل طاقتها .

محافظ أسوان يتفقد حى المحمودية للإطمئنان على إنتظام تشغيل مياه الشرب

وخلال لقاؤه بالمواطنين حرص المحافظ على الإستفسار عن مدى وصول المياه للوحدات السكنية حيث تباينت أيضاً ردودهم عن إنتظامها ببعض الأدوار من عمارة إلى أخرى حسب ضغوط الهواء بالشبكات .

موجهاً تقديره وشكره للمواطنين لتفهمهم وتحملهم المعاناة على مدار الأيام الماضية للأسباب الفنية التى نتج عنها إنقطاع مياه الشرب عنهم ، وهو ما تم معالجته بشكل علمى من خلال اللجنة التى تم تشكيلها بقرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة الدكتور شريف الشربينى لعدم تكرار هذه المشاكل مرة أخرى .

وشدد الدكتور إسماعيل كمال بأنه سيتم محاسبة كل مسئول تسبب فى هذه المعاناة للمواطنين سواء بتحويل ملف المشكلة إلى النيابة العامة أو إستبعاده من موقعه .

إعداد ملف عن المطالب العاجلة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى

موضحاً بأنه سيتم إعداد ملف كامل عن المطالب العاجلة لإحلال وتجديد ورفع كفاءة البنية التحتية فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى من شبكات وخطوط ومحابس وروافع ومحطات من أجل توفير الإعتمادات المالية اللازمة لها .

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