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الإثنين 30 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

تليفزيون البوابة

برج الدلو 2025.. سنة التغيير والتجديد

دنيا عبد الرازق
دنيا عبد الرازق
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أيام قليل وينتهي عام 2024؛ وسط آمال وأحلام بعام جديد سعيد في 2025 يُحقق فيه الأحلام والأماني والسعادة. 
وخلال الأيام الأخيرة من كل عام تتصدر الأبراج والتوقعات للعام الجديد مواقع التواصل والبحث؛ وتأتي في الأغلب من باب الفضول والتطلعات لأحداث العام الجديد؛ خاصة على المستوى الثقافي والفني والصحي والعاطفي. في الفيديو التالي تستعرض البوابة نيوز.. بعض من التوقعات لـ برج الدلو في 2025.    

برج الدلو برج الدلو في 2025 الدلو عام جديد الاحلام