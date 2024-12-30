محافظ الشرقية يتفقد موقع المعدات الهندسية المشاركة بالتدريب العملي المشترك صقر 143

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، أن التدريب العملي المشترك صقر 143 لمواجهة الأزمات والكوارث ، والذي من المُقرر أن تقيمه المحافظة بالتعاون مع قوات الدفاع الشعبي والعسكري في الفترة من 12 إلى 14 يناير 2025 م ، يُعد محاكاه واقعية وتطبيق عملي لإختبار فاعلية الأجهزة التنفيذية في مجابهة وإدارة الأزمة والأحداث الطارئة التي قد تواجه المحافظة ، كما يقدم التدريب الجيد على أسلوب تنفيذ إجراءات تقدير الموقف والإجراءات العاجلة لمجابهة الأزمات والكوارث واتخاذ القرارات السليمة للتصدي للأزمات الطارئة.

جاء ذلك اليوم خلال تفقده موقع اصطفاف المعدات الهندسية والفنية المشاركة في التدريب العملي المشترك صقر 143 لمجابهة الأزمات والكوارث بأرض المحلج بمركز الزقازيق ، للوقوف على جاهزيته لإستقبال المعدات والسيارات المشاركة في التدريب على التعامل مع الأزمات الطارئة والكوارث الطبيعية ، في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ ، وشعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق ، ومحمد صلاح مدير وحدة التدخل السريع بالديوان العام ، ومجدي طلعت مديرمحلج مصر – الزقازيق.

أوضح محافظ الشرقية أن الهدف من التدريب العملي المشترك هو صقل مهارات مديري الأجهزة التنفيذية في رفع حالات الإستعداد القصوى للعناصر التابعة لها والتنسيق بين الأجهزة لمجابهة الأزمات والكوارث وتنمية مهارات القائمين عليها لتنفيذ إجراءات تأمين الأهداف الحيوية ، بالإضافة إلى تدريب الأجهزة التنفيذية على أسلوب تنفيذ إجراءات تقدير الموقف والإجراءات العاجلة لمجابهة الأزمات والكوارث واتخاذ القرارات المناسبة بالتنسيق مع قوات الدفاع الشعبي والعسكري.

شدد المحافظ على ضرورة الإستعداد والتنسيق الجيد بين كافة الأجهزة التنفيذية في التعامل مع الأزمات والكوارث وإعداد خطة عمل مسبقة لإحتواء المواقف المفاجئة ومعالجتها بطريقة علمية وسليمة للحفاظ على الأرواح والممتلكات وتقليل زمن الإستجابة في الوصول للأزمة وتحقيق الأهداف المنشودة من التدريب.