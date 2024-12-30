رئيس ميناء دمياط يستقبل رئيس المنطقة الحرة الصناعية

استقبل اللواء بحرى طارق عدلي عبدالله رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط ، ياسر عبد الرحمن خاطر رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة العامة بدمياط ، حيث تقدم له رئيس هيئة الميناء بالتهنئة لصدور قرار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتكليفه بمنصبه الجديد وأعرب له عن صادق أمنياته بدوام التوفيق والسداد .

جاء ذلك بحضور اللواء بحرى أحمد حمدي عبدالعزيز نائب رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط للتشغيل .

هذا وقد تناول اللقاء تبادل الرؤى بين الجانبين حول تنمية وتطوير التعاون المشترك بصورة إيجابية تنعكس على مناخ الاستثمار بالمنطقة الحرة العامة بدمياط وتلبى متطلبات المستثمرين .

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 9 سفن .. بينما غادر عدد 8 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 35 سفينة .

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 31059 طن تشمل : 16300 طن يوريا و 760 طن ملح و 2400 طن كلينكر و 6500 طن جبس خام و 5099 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 32093 طن تشمل : 10114 طن قمح و 11709 طن حديد و 7800 طن ذرة و 970 طن خشب زان و 1500 طن خردة .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 536 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 366 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2807 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 50032 طنًا ، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 123551 طنًا .

كما غادر عدد 1 قطار بحمولة إجمالية 1124 طن قمح متجه إلى صوامع طنطا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4397 حركة .