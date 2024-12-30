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الإثنين 30 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

علاء عبدالعال يعلن تشكيل الجونة لمواجهة بيراميدز في الدوري

الجونة
الجونة
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أعلن علاء عبدالعال، المدير الفني لنادي الجونة، التشكيل الذي يخوض به مواجهة بيراميدز، في الدوري الممتاز دوري نايل للموسم 2024/2025. 
وتنطلق مباراة الجونة وبيراميدز بدوري نايل، في تمام الخامسة مساء اليوم الإثنين على ستاد خالد بشارة ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الممتاز.

تشكيل الجونة أمام بيراميدز

حراسة المرمى: محمد علاء.
خط الدفاع: أحمد مجدي كهربا، أحمد العش، أحمد حسام، أليو جاتا.
خط الوسط: بلال السيد، عبد الجواد تعلب، نور السيد.
خط الهجوم: أوجو صامويل، أونو راندريانانتياينا، علي الزاهدي.
ويتواجد على دكة البدلاء: حسن شاهين، أحمد شوشة، عصام صبحي، رضا صلاح، حسام إيفونا، أحمد عبد الرسول، أحمد رضا، مازن ياسر وشامسو كابير.

موقف الجونة في جدول دوري نايل
يحتل الجونة المركز الثالث عشر، بجدول دوري نايل، برصيد 6 نقاط، جمعها من فوز وحيد وثلاثة تعادلات وهزيمتين.

تشكيل الجونة الجونة وبيراميدز الدوري الممتاز