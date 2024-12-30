شركة الأهلي صبور وأحمد صبور يحصلان على جائزتين من "جلوبال بيزنيس أوتلوك"

اختتمت شركة الأهلي صبور للتطوير العقاري عام 2024 بإنجاز جديد يعكس ريادتها في قطاع التطوير العقاري، حيث حصدت الشركة جائزتين مرموقتين من مجلة جلوبال بيزنيس أوتلوك لعام 2024 Global Business Outlook. حصل المهندس أحمد صبور على جائزة أفضل قائد استراتيجي، تقديراً لدوره الريادي في قيادة الشركة نحو مستقبل أكثر نجاحاً وتطويراً. بالإضافة إلى ذلك، فازت الشركة بجائزة أفضل مشروع سكني صاعد عن مشروع SUMMER ، لتأكيد التزامها بتقديم مشروعات متميزة تلبي احتياجات العملاء المتغيرة وتواكب أحدث معايير الجودة العالمية.

وقد جاءت تلك الجوائز لتعكس نجاح استراتيجية الأهلي صبور المتطورة التي ساهمت في توجيه جهود الشركة نحو تصميم مشاريع تحاكي المعايير العالمية، وتلبية احتياجات العملاء المتغيرة عبر مجتمعات نابضة بالحياة تتناسب مع كافة الأجيال. كما أكدت هذه الجوائز تميز المهندس أحمد صبور، الذي قاد الشركة برؤيته الاستراتيجية نحو آفاق جديدة من التميز، مما أتاح له وللشركة الفوز بجائزتين دوليتين مرموقتين في نفس العام تقديراً لجهوده البارزة.

وقد تجسدت رؤية الأهلى صبور من خلال مشروع SUMMER الحائز على الجائزة، والذي يقع بمنطقة سيدي حنيش، حيث جمع في تصميمه من حيث المفهوم والرؤية بين كافة احتياجات العملاء تحت سقف واحد، في مفهوم فريد من نوعه وهو "شريان الحياة Serpentine – Braids of Life " .يرتكز هذا المفهوم على إعادة تعريف مفهوم البيوت الصيفية لتصبح وجهة متكاملة على مدار العام، حيث تم تصميم كل منطقة لتجمع بين الخدمات التجارية، والمرافق الرياضية،والتجارب الترفيهية، إلى جانب المعالم المائية والمناظر الطبيعية، مما يلبي كافة احتياجات السكان والزوار.

والجدير بالذكر، أن شركة الأهلي صبور سبق وقد حصدت جائزتين مرموقتين من International Business Magazine Awards، حيث حصل المهندس أحمد صبور على جائزة Most Influential Real Estate Leader Egypt 2024 "أكثر القادة العقاريين تأثيراً في مصر 2024" تقديرًا لدوره الريادي في القطاع العقاري. كما حصلت الشركة على جائزة Evolving Legacy in Real Estate Egypt 2024 "الإرث المتطور في القطاع العقاري في مصر 2024" تكريمًا لتميزها في تقديم مشروعات مميزة تعزز ريادتها في السوق العقاري المصري، مما يعكس التزامها المستمر بالجودة والتطوير.