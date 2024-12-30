مصرع شاب وإصابة 2 في انقلاب تريلا بطريق توشكى – الوادي الجديد

لقى شاب مصرعه، فيما أصيب شخصان، في حادث مروري، اليوم الإثنين، بالطريق الواصل بين منطقة شرق العوينات في الوادي الجديد ومنطقة توشكي.

تلقى اللواء محمد حامد، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة لمشرحة مستشفى الداخلة العام ومصابين في حادث مروري لنفس المستشفى.

تبين انقلاب تريلا بمنطقة الكيلو 30 بطريق شرق العوينات – توشكي أسفر عن مصرع كريم محمد سالم إبراهيم، 28 عامًا، ومقيم القاهرة، وإصابة كل من إسلام جبريل عبد الرحيم، 24 عامًا ومقيم القاهرة، أحمد محمد محمد، 24 عامًا، ومقيم القاهرة.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقلت جثة المتوفي لمشرحة مستشفى الداخلة العام تحت تصرف النيابة العامة، والمصابين لذات المستشفى لتلقي العلاج.

تحرر محضر بالحادثة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، فيما انتقلت معدات مركز الداخلة، ووحدة المرور بالمركز لموقع الحادث لرفع آثاره وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها.