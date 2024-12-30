موسكو تكثف ضرباتها وتحذر كييف من الظلام الكامل

أكد حسين مشيك، مراسل «القاهرة الإخبارية»، أن روسيا كثفت ضرباتها ضد أوكرانيا ردًا على دعم الرئيس الأمريكي جو بايدن لكييف، بما في ذلك تزويدها بصواريخ بعيدة المدى لضرب الأراضي الروسية.

وأشار “مشيك”، خلال رسالته على الهواء، إلى أن موسكو استهدفت مخازن أسلحة غربية في بولتافا، كما وجهت ضربات لمحطات الطاقة الأوكرانية، محذرة من أن التصعيد قد يؤدي إلى انقطاع الكهرباء والتدفئة عن البلاد.

ولفت إلى أن روسيا حذرت من أي أعمال تخريبية محتملة من أوكرانيا على أراضيها، مؤكدة أن أي هجوم سيقابل برد قوي قد يشل أوكرانيا بالكامل ويغرقها في الظلام.

وأوضح أنه رغم تصاعد الأحداث، لم تستخدم روسيا جميع أوراق التصعيد المتاحة، مراهنة على تغير المشهد السياسي في الولايات المتحدة بوصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في يناير 2025.

وأفاد “مشيك” أن الطرفين يسعيان إلى كسب مزيد من النقاط على الأرض، حيث تطلق أوكرانيا موجات من الطائرات المسيّرة على روسيا، بينما ترفع موسكو وتيرة هجماتها العسكرية.

https://www.youtube.com/watch?si=lS4yDMEN-vokVOVV&v=G-WJyI9xWm0&feature=youtu.be