ads
الإثنين 30 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ أسوان يطمئن من المواطنين على انتظام مياه الشرب

أثناء تفقده لحى الصداقة الجديدة

محافظ أسوان يلتقي
محافظ أسوان يلتقي أهالي الصداقة الجديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

التقى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، في جولة ميدانية بحى الصداقة الجديدة ببعض الأهالى المقيمين بالمنطقة حيث اطمأن منهم على انتظام مياه الشرب ووصولها إلى وحداتهم السكنية ، وقد تباين وصول المياه من عمارات إلى أخرى وباختلاف الأدوار حسب ضغوط الهواء فى الشبكات.

محافظ أسوان يلتقي أهالي الصداقة الجديدة

وأثناء جولته التى رافقه خلالها المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، قدم الدكتور إسماعيل كمال إعتذاره للمواطنين لمعاناتهم خلال الأيام الماضية نتيجة إنقطاع المياه عنهم ، والتى جاءت نتيجة لوجود أعطال فنية تم التعامل معها بواسطة الأطقم الفنية بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ، وبإشراف من نائب وزير الإسكان الدكتور سيد إسماعيل ، والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة .

متابعة لحظية من المحافظ لمدى وصول مياه الشرب لجميع الوحدات السكنية

مؤكداً على وجود متابعة لحظية من المحافظ لمدى وصول مياه الشرب لجميع الوحدات السكنية بحى الصداقة الجديد حتى يتم انتظامها بشكل كامل ومستقر لتلبية احتياجات الأهالى من المياه .

1000162892
1000162892
1000162890
1000162890
1000162888
1000162888
1000162886
1000162886
1000162884
1000162884
جولة ميدانية حى الصداقة الجديدة إنتظام مياه الشرب أخبار محافظة أسوان