محافظ أسوان يطمئن من المواطنين على انتظام مياه الشرب

التقى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، في جولة ميدانية بحى الصداقة الجديدة ببعض الأهالى المقيمين بالمنطقة حيث اطمأن منهم على انتظام مياه الشرب ووصولها إلى وحداتهم السكنية ، وقد تباين وصول المياه من عمارات إلى أخرى وباختلاف الأدوار حسب ضغوط الهواء فى الشبكات.

محافظ أسوان يلتقي أهالي الصداقة الجديدة

وأثناء جولته التى رافقه خلالها المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، قدم الدكتور إسماعيل كمال إعتذاره للمواطنين لمعاناتهم خلال الأيام الماضية نتيجة إنقطاع المياه عنهم ، والتى جاءت نتيجة لوجود أعطال فنية تم التعامل معها بواسطة الأطقم الفنية بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ، وبإشراف من نائب وزير الإسكان الدكتور سيد إسماعيل ، والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة .

متابعة لحظية من المحافظ لمدى وصول مياه الشرب لجميع الوحدات السكنية

مؤكداً على وجود متابعة لحظية من المحافظ لمدى وصول مياه الشرب لجميع الوحدات السكنية بحى الصداقة الجديد حتى يتم انتظامها بشكل كامل ومستقر لتلبية احتياجات الأهالى من المياه .

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