محافظ المنوفية يتفقد مشروع محطة معالجة صرف صحى شطانوف بأشمون.. صور

استكمل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، جولته الميدانية الموسعة لمركز ومدينة أشمون، بتفقد عددًا من المشروعات التنموية والخدمية الجارى تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة، وذلك لمتابعة آخر مستجدات الموقف التنفيذى وتقديم كافة التيسيرات اللازمة لضمان الانتهاء من الأعمال فى التوقيتات المقررة ، رافقه المحاسب خالد النمر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون ، الدكتور أسامة عبدالله وكيل وزارة الصحة ، الدكتور محمد سلامة مدير إدارة الطب العلاجي بالمديرية ، المهندس علاء البنا رئيس قطاع شركة ايجيكو .



حيث تفقد المحافظ الموقف التنفيذي للأعمال الانشائية لمستشفى أشمون الجديدة بتكلفة إجمالية " مليار و350 مليون جنيه " على مساحة تزيد عن 29 ألف م2 ،واستمع المحافظ إلى شرح تفصيلي من مدير المشروع عن مستجدات الأعمال بالمستشفى والمقامة على مساحة 7 أفدنة ، تنفيذ جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ، وخلال تفقده أشاد المحافظ بمستوى حجم الأعمال المنفذة على أرض الواقع ونسب التنفيذ ، مؤكدا أن مستشفي اشمون الجديدة سيعد صرحاً طبياً ضخماً وإضافة قوية ونقلة نوعية للمنظومة الصحية بالمحافظة مما يساهم في تقديم خدمة طبية متميزة للمرضى وتخفيف المعاناة عن كاهلهم .



وأختتم محافظ المنوفية جولته بتفقد مشروع محطة معالجة صرف صحى شطانوف بأشمون علي مساحة حوالي 5 أفدنة، بطاقة إستيعابية 14 ألف م3/ يوم وبتكلفة تقديرية 220 مليون جنيه ، نسبة تنفيذ حوالي 99% لخدمة 8 قرى مجاورة (شطانوف وبوهة شطانوف وشعشاع ومنيل جويدة والحلواصي وقورص وكفر قورص وأبو رقبة) .



واستمع المحافظ لشرح تفصيلي من رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي عن مكونات المشروع والتى تضم المدخل والمصافى ، راسب رملى ، احواض-SBR)تجفيف، مبنى الكنترول ، الهولدنج ، المبنى الإدارى والمعمل ، بيارة التصافى ، حوض مزج الكلـور ، مبنـى المولد،مبنى ضواغط الهواء ،مبنى المخزن والورشه، مبنى المحولات، مضيفاً أنه تم الانتهاء من تنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية بمحطة المعالجة بنسبة 90% و الأعمال المدنية وخطوط الرفع وجميع الوصلات المنزلية بنسبة 99%، ومن المقرر البدء في تجارب التشغيل ودخولها الخدمة نهاية شهر يناير 2025 .

ومن جانبه وجه محافظ المنوفية بأهمية المتابعة المستمرة لجميع المشروعات التي يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" بمركزي أشمون والشهداء للإسراع بمعدلات التنفيذ وإزالة كافة المعوقات للانتهاء منها فى التوقيتات المحددة للمساهمة في إحداث نقلة نوعية وتغيير نمط الحياة بالقري والمناطق الريفية لتحقيق رضا المواطن .

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