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الإثنين 30 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ المنوفية يتفقد مشروع محطة معالجة صرف صحى شطانوف بأشمون.. صور

جانب من التفقد
جانب من التفقد
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استكمل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، جولته الميدانية الموسعة لمركز ومدينة أشمون، بتفقد عددًا من المشروعات التنموية والخدمية الجارى تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة، وذلك لمتابعة آخر مستجدات الموقف التنفيذى وتقديم كافة  التيسيرات اللازمة لضمان  الانتهاء من الأعمال فى التوقيتات المقررة ، رافقه المحاسب خالد النمر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون ، الدكتور أسامة عبدالله وكيل وزارة الصحة ، الدكتور محمد سلامة مدير إدارة الطب العلاجي بالمديرية ، المهندس علاء البنا رئيس قطاع شركة ايجيكو  .


حيث تفقد المحافظ الموقف التنفيذي للأعمال الانشائية لمستشفى أشمون الجديدة بتكلفة إجمالية " مليار و350 مليون جنيه " على مساحة تزيد عن 29 ألف م2 ،واستمع المحافظ إلى شرح تفصيلي من مدير المشروع عن مستجدات الأعمال بالمستشفى والمقامة على مساحة 7 أفدنة ، تنفيذ جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ، وخلال تفقده أشاد المحافظ بمستوى حجم الأعمال المنفذة على أرض الواقع ونسب التنفيذ ، مؤكدا أن مستشفي اشمون الجديدة سيعد صرحاً طبياً ضخماً وإضافة قوية ونقلة نوعية للمنظومة الصحية بالمحافظة مما يساهم في تقديم خدمة طبية متميزة للمرضى وتخفيف المعاناة عن كاهلهم .


وأختتم محافظ المنوفية جولته بتفقد مشروع محطة معالجة صرف صحى شطانوف بأشمون علي مساحة حوالي 5 أفدنة، بطاقة إستيعابية 14 ألف م3/ يوم وبتكلفة تقديرية 220 مليون جنيه ، نسبة تنفيذ حوالي 99%  لخدمة 8 قرى مجاورة (شطانوف وبوهة شطانوف وشعشاع ومنيل جويدة والحلواصي وقورص وكفر قورص وأبو رقبة) .


واستمع المحافظ لشرح تفصيلي من رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي عن مكونات المشروع والتى تضم المدخل والمصافى ، راسب رملى ، احواض-SBR)تجفيف، مبنى الكنترول ، الهولدنج ، المبنى الإدارى والمعمل  ، بيارة التصافى ، حوض مزج الكلـور ، مبنـى المولد،مبنى ضواغط الهواء ،مبنى المخزن والورشه، مبنى المحولات، مضيفاً أنه تم الانتهاء من تنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية بمحطة المعالجة بنسبة 90% و الأعمال المدنية وخطوط الرفع وجميع الوصلات المنزلية بنسبة 99%، ومن المقرر البدء في تجارب التشغيل ودخولها الخدمة  نهاية شهر يناير  2025 .
ومن جانبه وجه محافظ المنوفية بأهمية المتابعة المستمرة لجميع المشروعات التي يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" بمركزي أشمون والشهداء للإسراع بمعدلات التنفيذ وإزالة كافة المعوقات للانتهاء منها فى التوقيتات المحددة للمساهمة في إحداث نقلة نوعية وتغيير نمط الحياة بالقري والمناطق الريفية لتحقيق رضا المواطن .

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اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية المبادرة الرئاسية حياة كريمة المشروعات التنموية المنوفية حياة كريمة