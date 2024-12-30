إنبي يفرض التعادل السلبي على الأهلي في الشوط الأول

فرض فريق إنبي التعادل السلبي على الأهلي في الشوط الأول، من المباراة التي تجمعهما حاليا على استاد المقاولون العرب في الجولة السابعة من مسابقة الدوري الممتاز.

كان الأهلي الأخطر على مرمى الفريق البترولي، ولكن غياب التركيز حال دون هز الشباك.

في المقابل اعتمد فريق إنبي على الهجمات المرتدة ولكن دون خطورة على مرمى مصطفى شوبير.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 11 نقطة بينما يحتل إنبي المركز السادس عشر برصيد 5 .

تشكيل الأهلى

مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أعلن تشكيل الفريق الذي سيخوض مباراة إنبي المقرر لها الخامسة من مساء اليوم، باستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي :

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: أكرم توفيق، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، يحيى عطية الله.

خط الوسط: مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، محمد مجدي أفشة، إمام عاشور، بيرسي تاو.

خط الهجوم: وسام أبو علي..

تشكيل إنبي



حراسة المرمى : رضا السيد.

خط الدفاع : مصطفى دويدار – أحمد كالوشا – أحمد صبيحة – محمد سمير.

خط الوسط : أحمد العجوز – مودي ناصر – مصطفى شكشك – محمد سمير .

خط الهجوم : أحمد حواش – محمد حتحوت.



