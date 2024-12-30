محافظ المنوفية يتفقد أعمال رصف ورفع كفاءة طريق 21 باستثمارات 50 مليون جنيه

تفقد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أعمال رصف ورفع كفاءة طريق 21 (أشمون – طليا – البرانية – الكوادي - كمين أبو يوسف ) الجاري تنفيذه علي مرحلتين بطول 8,300 كم ، وبتكلفة إجمالية 50 مليون جنيه ، جاء ذلك خلال جولته الميدانية الموسعة بأشمون لتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية بحضور المحاسب خالد النمر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون ، المهندس شعبان الشبراوي مدير مديرية الطرق ، المهندس مسعود الجندي مدير وحدة الرصف ، المهندسة وفاء صبحى مدير عام هيئة الأبنية التعليمية.



حيث تابع المحافظ أعمال تنفيذ المرحلة الأولي بوضع الطبقة السطحية بطول 4 كم بالطريق ، كما جاري أعمال قطع الفرمة بطول 4,300 كم كمرحلة ثانية للطريق ، تمهيداً للأعمال الرصف وذلك ضمن الخطة الإضافية للعام المالي 2023/2024 لمركز ومدينة أشمون ، ووجه المحافظ بتضافر الجهود وتذليل العقبات والالتزام بالمواصفات والمعايير الفنية كونه طريق هام وحيوي ولتحقيق السيولة المرورية للمواطنين.



فيما تفقد محافظ المنوفية أعمال تطوير حديقة " عصفور الجنة " بكفر زلابية بأشمون علي مساحة 1100 م2 ، تنفيذ هيئة الأبنية التعليمية ، واستمع المحافظ لشرح تفصيلي عن أعمال التطوير الجاري تنفيذها والتي تضم إنشاء برجولات خشبية مزودة بفوانيس ديكورية وكاميرات مراقبة ونجيله طبيعي وأعمدة ديكورية حديثة ومقاعد للمواطنين وممرات وأرصفة وأحواض زهور، وذلك ضمن خطة المحافظة لتطوير وتجميل الحدائق والميادين العامة بمختلف المراكز والمدن لإعادة الرونق الحضاري وإيجاد متنفساً جمالياً للأهالي.

ووجه المحافظ بتوفير أكشاك نموذجية بالحديقة لتوفير فرص عمل للشباب وخدمة الزائرين وتزويد ها بإنارة حديثة وكذا زراعة أشجار بونسيانا للارتقاء بالمظهر الحضاري والجمالي للحديقة.



كما تفقد محافظ المنوفية مجمع الخدمات الحكومية بسنتريس ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " حيث يضم مركز تكنولوجى ومكاتب تموين ، شئون اجتماعية ، سجل مدني ، بريد ، شهر عقاري ، وتابع المحافظ انتظام سير العمل واستمع لشرح تفصيلي عن نوعية وحجم الخدمات التي يقدمها للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى واستفسر عن آخر مستجدات ملف التصالح على مخالفات البناء ونسب الإنجاز تحقيقاً للصالح العام .



وأكد محافظ المنوفية علي المتابعة الميدانية المستمرة لكافة المشروعات الخدمية والتنموية للوقوف على معدلات نسب الإنجاز لضمان سرعة نهوها وفقاً للتوقيتات الزمنية المقررة ، مؤكداً حرصه على تقديم كافة الإمكانيات والدعم اللوجستي من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

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