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الإثنين 30 ديسمبر 2024
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء يستقبل مدرب منتخب فلسطين

وكيل وزارة الشباب
وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء يستقبل مدرب منتخب فل
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استقبل إيهاب حسن عبد الوهاب، وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء، خميس أمين الهابط مدرب تنس طاولة منتخب فلسطين ، ومدرب سابق بالنادي الأهلي .

رحب "حسن عبد الوهاب " باللقاء وأكد بتنفيذ بطولة بمركز شباب 6 أكتوبر شباب- سيدات- اشبال- وزهرات، إننا هدفنا بالتعاون من أجل بناء شخصية الابطال، مضيفًا بأن مستقبل الرياضي لأبناء شمال سيناء سيكون مشرفا، وأمامك الكثير لتحقيقه علي المستوي الرياضي.

تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء الدكتور أ.ح خالد مجاور محافظ شمال سيناء.

ياتي ذلك فى إطار الدعم المعنوى وتقديراً لأبطال مصر الرياضيين الذين يرفعون علم البلاد فى مختلف المحافل، ويصنعون الانجازات الرياضية خلال مشاركتهم فى جميع البطولات العربية والقارية والإقليمية والدولية.

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