وكيل وزارة الشباب بشمال سيناء يجتمع بمديري إدارات النشاط بالمديرية

عقد ايهاب حسن عبد الوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء، اليوم الإثنين، اجتماعا موسعا بمديرى الادارات النشاط بالمديرية والعاملين بها ، ومدير الشئون المالية، والعقود والمشتريات، والشئون القانونية ، جاء هذا اللقاء لبحث بعض المستجدات ومتابعه سير العمل داخل إدارات النشاط، استعداد لإجازة نصف العام ، واولمبياد المحافظات الحدودية النسخة الخامسة التي تقام بشمال سيناء، يأتى ذلك فى إطار حرصه على متابعة العمل داخل الإدارات النشاط والوقوف على أهم المعوقات التى تعوق سير العمل ووضع الحلول المناسبة لها.

بدأ اللقاء بالترحيب بالتهنئه بمناسبه العام الميلادي الجديد2025 ثم تطرق الاجتماع الى مناقشه العديد من الموضوعات الهامة.

واكد"حسن عبد الوهاب" على الاهتمام بتطوير منظومه العمل داخل الادارات وتوزيع العمل بين العاملين لتعويض وسد اي احتاج لما فيه صالح العمل وضروره التفكير خارج الصندوق والابداع في تنفيذ الانشطه خلال إجازة نصف العام، حتى نستطيع من خلال مسئوليتنا أن نساهم في تأسيس وصقل مواهب أبنائنا ، لمواكبة التطور الذي يشهده العالم بصفة عامة ومصر بصفة خاصة، تحقيقا لرؤية مصر، وأيضا استعداد لاستضافة اولمبياد المحافظات الحدودية وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بدعم الرياضة في المحافظات الحدودية وتعزيز التنمية المجتمعية في هذه المناطق.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء الدكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء ، نحو توفير أفضل الخدمات للنشء والشباب للاستمتاع بإجازة نصف العام الدراسي على ان تكون الاستفادة لجميع الفئات.