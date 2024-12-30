منتخب اليد يطير إلى كرواتيا 12 يناير.. وخالد فتحي يترأس البعثة في المونديال

قرر مجلس إدارة اتحاد اليد، ترأس الكابتن خالد فتحى رئيس الاتحاد بعثة بطولة العالم القادمة، والتي يستعد لها منتخبنا بكل قوة حاليا، والمقرر إقامتها بتنظيم مشترك بين كرواتيا والدنمارك والنرويج يناير المقبل، خلال الفترة من ١٤ يناير إلى ٢ فبراير٢٠٢٥.



ومن المقرر أن يتوجه منتخب كرة اليد إلى كرواتيا ١٢ يناير المقبل قادماً من معسكر إسبانيا، للمشاركة فى بطولة العالم.



وأعلن الجهاز الفنى لمنتخب اليد ، بقيادة الإسبانى خوان كارلوس باستور، القائمة الأولية للمنتخب الأول للرجال استعدادا للمشاركة فى بطولة إسبانيا الودية الدولية المحدد لها من ٨ إلى ١١ يناير المقبل ..وتضم قائمة المنتخب الأولية كل من : كريم هنداوي - محمد على - عبد الرحمن حميد -محمد سند - أكرم يسرى - يحيى خالد - محسن رمضان - محمد لاشين - سيف الدرع - أحمد خيرى - سيف هانى فوكس

-على زين - أحمد هشام دودو - عبد الرحمن فيصل - أحمد هشام سيسا - مازن رضا - بلال ابراهيم - إبراهيم المصرى - أحمد عادل - خالد وليد - ياسر سيف - محمد طارق .



وأسفرت قرعة بطولة العالم لكرة اليد المقبلة بالدنمارك وكرواتيا والنرويج عن وقوع منتخب مصر ضمن المجموعة بجانب منتخبات، كرواتيا والأرجنتين والبحرين.