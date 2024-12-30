بتخفيضات 30%؜.. محافظ دمياط يفتتح سوق اليوم الواحد بمدينة الزرقا

افتتح الدكتور أيمن الشهابى، محافظ دمياط، ترافقه المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، سوق اليوم الواحد بمدينة الزرقا، وذلك بحضور النائب وليد التمامى عضو مجلس الشيوخ وأمين أمانة حزب مستقبل وطن بالزرقا و محمد عبد الرحمن مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية و على النجار امين تنظيم أمانة الزرقا بالحزب و ربيع حجازى الأمين المساعد بالأمانة.

ويأتى المعرض المُقام على مساحة ٩٠٠ متر، برعاية محافظة دمياط وبالتعاون بين مديرية التموين وحزب مستقبل وطن، حيث يشمل كافة السلع الأساسية والغذائية واللحوم والدواجن والخضروات والفاكهة والعطارة والأسماك و المخبوزات بتخفيضات تتراوح من ٢٠ إلى ٣٠% ويُعقد أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع.

وخلال الافتتاح ، تفقد " المحافظ " المعرض و تواصل مع التجار والعارضين للاطمئنان على توافر السلع والاعلان عن أسعارها قبل وبعد الخصم، و أكد على أن أسواق اليوم الواحد تعكس اهتمام الدولة بتوفير السلع للمواطنين بجودة عالية وبأسعار اقل من مثيلاتها بالأسواق، حيث لفت إلى المحافظة تستهدف إقامة سوق بكل مدينة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين بكافة المناطق، لافتًا إلى أن تلك الأسواق تعد حلقة وصل مباشرة بين المزارعين والتجار والمواطنين بما يضمن توفير الوقت والجهد و تلبية احتياجات المواطنين وتوفيرها بالسعر المناسب والتخفيف عن كاهلهم.

وأضاف " الدكتور أيمن الشهابى " أن المحافظة تعمل دوما على تحقيق التعاون مع الجهات المختلفة لتقديم كافة أوجه الدعم الممكنة ، بما يضمن تعميم مبادرة السوق الواحد و توفير السلع بجودة عالية ، حيث وجه الشكر إلى حزب مستقبل وطن ومديرية التموين على دعمهم تلك الرؤية.

وعلى هامش الافتتاح، تفقد " المحافظ " معرض حزب مستقبل وطن الدائم بالزرقا الذى يضم ما يقرب ١٢٠ عارض ، ويضم كافة المستلزمات والملابس ، حيث أشاد " المحافظ " بجهود الحزب لتوفير كافة الاحتياجات للمواطنين فى مكان واحد وبأسعار مناسبة .