تشكيل هجومي لفريق إنبي في مواجهة الأهلي

أعلن محمد إسماعيل المدير الفني لفريق إنبي، التشكيل الذي يخوض به مباراة الأهلي المقرر لها بعد قليل، باستاد المقاولون العرب في الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل إنبي المركز السادس عشر برصيد 5 بينما يحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 11 نقطة.

وجاء تشكيل إنبي كالتالي:

حراسة المرمى : رضا السيد.

خط الدفاع : مصطفى دويدار – أحمد كالوشا – أحمد صبيحة – محمد سمير.

خط الوسط : أحمد العجوز – مودي ناصر – مصطفى شكشك – محمد سمير .

خط الهجوم : أحمد حواش – محمد حتحوت.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، رمضان مصطفى وسيف سفاجا و تيندري مونوفو وخالد أحمد وشيكو محارب و أحمد جمال ومحمد حامد ورفيق كابو وأحمد أمين أوفا.