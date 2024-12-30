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الإثنين 30 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رئيس جامعة العريش يتفقد سير امتحانات الفصل الدراسي الأول

رئيس جامعة العريش،
رئيس جامعة العريش، يتفقد سير امتحانات الفصل الدراسي الأول
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تفقد الأستاذ الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، اليوم، سير وانتظام امتحانات الفصل الدراسي الاول رافقه الأستاذ الدكتور محمود إبراهيم المشرف على القطاع والدكتور محمود على السيد عميد كلية التربية ، وذلك للاطمئنان على توفير كافة مقومات الراحة للطلاب بقاعات الامتحانات أثناء أداء امتحاناتهم، واتخاذ كافة التدابير اللازمة والالتزام بكافة الإجراءات.

وشدد رئيس الجامعة، على تواجد أستاذ المادة، وتوفير كل سبل الدعم والرعاية للطلاب، حرصًا على سلامة الطلاب، مطالبًا بضرورة العمل على تسخير كاف إمكانات الجامعة لتسيير أعمال الامتحانات.

وأكد بوضع جداول الامتحانات، وأرقام الجلوس، واللوحات الإرشادية بشكل واضح للطلاب لأداء امتحاناتهم في مناخ مناسب، كما اطمئن على توافر الخدمات الطبية.

وفي نهاية الجولة؛ قدم الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة الشكر للجميع مثمنًا مجهوداتهم ومطالبهم ببذل المزيد من الجهد خلال الفترة المقبلة وتوفير مناخ مناسب من الهدوء للطلاب طوال مدة الاختبارات.

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