تشكيل الجونة أمام بيراميدز في الدوري

أعلن علاء عبد العال المدير الفني لنادي الجونة، عن تشكيل فريقه الذي يخوض مواجهة اليوم أمام فريق بيراميدز، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل الجونة أمام بيراميدز كالاتي :

حراسة المرمى: محمد علاء.

خط الدفاع: أحمد مجدي كهربا، أحمد العش، أحمد حسام، أليو جاتا.

خط الوسط: بلال السيد، عبد الجواد تعلب، نور السيد.

خط الهجوم: أوجو صامويل، أونو راندريانانتياينا، علي الزاهدي.

ويتواجد على دكة البدلاء: حسن شاهين، أحمد شوشة، عصام صبحي، رضا صلاح، حسام إيفونا، أحمد عبد الرسول، أحمد رضا، مازن ياسر وشامسو كابير.

ويستضيف اليوم الاثنين فريق الجونة الرياضي، نظيره فريق بيراميدز وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر الدوري المصري الممتاز.

موعد لقاء الجونة وبيراميدز

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء باستاد خالد بشارة .

ويسعى علاء عبد العال المدير الفني لفريق الجونة، استغلال عامل الأرض ، ومحاولة الانتصار على بيراميدز لتعديل نتائجه وتحصيل نقاط تحسن من رصيده في بطولة الدوري الجاري .

أرقام ونقاط الجونة وبيراميدز

ويدخل فريق الجونة برصيد ٦ نقاط ، حيث فاز في مباراة واحدة وتعادل في في ٣ مباريات وخسر مباراتين .

بينما يسعى فريق بيراميدز في مواصلة انتصاراته ، حيث فاز خلال مسابقة الدوري الجارية في ٣ لقاءات وتعادل في مباراتين وخسر لقاء وحيدا من خلال ٦ مواجهات خاضها ، ليصبح رصيده ١١ نقطة.

القناة الناقلة للمباراة



وتذاع المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم على قناة اون تايم سبورت .

حكام المباراة



يدير المباراة محمد الصباحي ويساعده محمد محمود لطفي ومحمود حسين ومعهم أحمد ناصر حكما رابعا ومحمود الدسوقي حكم فيديو وهاني العراقي مساعد حكم فيديو.