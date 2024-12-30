طلب إحاطة بشأن تكرار حوادث هجوم القرش في البحر الأحمر وتهديد السياحة

تقدمت النائبة سحر العشري، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان، لتوجيه إلى كلا من رئيس الوزراء، ووزيرة البيئة، بشأن أزمة تكرار حوادث هجوم القرش في البحر الأحمر ووفاة السياح وتهديد السياحة في تلك المناطق.

وأشارت عضو مجلس النواب إلى وجود أزمة تقف حائلًا أمام تنشيط السياحة في مدن البحر الأحمر الخلابة التي تمتلكها مصر، بسبب كثرة حوادث هجوم أسماك القرش، والتي كان آخرها بعد فاجعة السائح الروسي، مصرع سائح وإصابة آخر في هجوم لسمكة قرش في شمالي منتجع مرسى علم على ساحل البحر الأحمر.

ووجهت سحر العشري في طلبها، بضرورة دراسة المناطق التي يزداد بها نسبة تعرضها لهجمات القرش، وإغلاقها ومنع السباحة بها، نشر تعليمات مشددة مسبقة بمنع نزول الأشخاص بها.

وطرحت النائبة تساؤل هام: «قبل نفور السياح عن شواطئنا، لماذا لا تستعد وزارة البيئة قبيل موسم توافد السياح للمشتى على شواطئ البحر الأحمر بمختلف محافظاته ومناطقه السياحية؟».

وأضافت، أن الدولة المصرية تمتلك المئات من شواطيء البحر الأحمر السياحية والتي تتميز عن باقي شواطيء العالم بدفئها وأجوائها خاصةّ في فصل الشتاء، مثل مرسى علم والغردقة، وشرم الشيخ وطابا. مؤكدة على الحكومة أن تستثمر هذه المقومات الطبيعية لاستجلاب العملة الصعبة وإعادة تنشيط السياحة مرة أخرى.

وبناءً عليه، طالبت سحر العشري، وزارة البيئة التنسيق من شرطة السياحة والمتابعة اللحظية بمحميات البحر الأحمر لتفادي وقوع أي حادث هجوم سمكة قرش بالمياه العميقة خارج منطقة السباحة خاصةً بمنطقة شمال مرسي علم، لكونها أكثر المناطق الجاذبة للسياح.