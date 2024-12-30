ads
الإثنين 30 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

"ضربه بالشومة".. المشدد 10 سنوات لمتهم بإحداث عاهة مستديمة لشخص في سوهاج

ارشيفية
ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الاثنين، بمعاقبة المتهم «ح.ع.ن» عامل، بالسجن المشدد 10 سنوات، لاتهامه بإحداث عاهة مستديمة للمجنى عليه «ع.ع.ا» بدائرة مركز دار السلام.

المشدد 10 سنوات لعامل بتهمة إحداث عاهة مستديمة لآخر فى سوهاج

وتعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز دار السلام، عندما اتهمت النيابة العامة المتهم بالتعدى بالضرب بعصا شوم على المجنى عليه، مما أسفر عن إحداث عاهة مستديمة له.

وبعد تقنين الإجراءات، تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة ووجهت إليه النيابة تهمة إحداث عاهة مستديمة للمجنى عليه، وتم إحالة القضية إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.

سوهاج دار السلام عصا شوم عاهة مستديمة عامل محكمة جنايات سوهاج