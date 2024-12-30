"ضربه بالشومة".. المشدد 10 سنوات لمتهم بإحداث عاهة مستديمة لشخص في سوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الاثنين، بمعاقبة المتهم «ح.ع.ن» عامل، بالسجن المشدد 10 سنوات، لاتهامه بإحداث عاهة مستديمة للمجنى عليه «ع.ع.ا» بدائرة مركز دار السلام.

المشدد 10 سنوات لعامل بتهمة إحداث عاهة مستديمة لآخر فى سوهاج

وتعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز دار السلام، عندما اتهمت النيابة العامة المتهم بالتعدى بالضرب بعصا شوم على المجنى عليه، مما أسفر عن إحداث عاهة مستديمة له.

وبعد تقنين الإجراءات، تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة ووجهت إليه النيابة تهمة إحداث عاهة مستديمة للمجنى عليه، وتم إحالة القضية إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.