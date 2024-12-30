أفشة ووسام أبو علي في هجوم الأهلي أمام إنبي

أعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي التشكيل الذي يخوض به مباراة إنبي المقرر لها الخامسة من مساء اليوم، باستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: أكرم توفيق، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، يحيى عطية الله.

خط الوسط: مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، إمام عاشور.

خط الهجوم: محمد مجدي أفشة وبيرسي تاو ووسام أبو علي.

ويجلس على دكة البدلاء: حسين الشحات وأشرف داري وحمزة علاء وعمرو السولية وكريم نيدفيد وعمر الساعي ومصطفى أبو الخير وسمير محمد وكريم الدبيس.