استعدادًا للاحتفال بالعام الجديد.. حملات مكثفة لرفع كفاءة منظومة الإنارة والنظافة بالمنيا

كلف عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا، رؤساء الأحياء والمجالس المحلية بمواصلة الجهود المبذولة، لمتابعة الأعمال والرصد الميداني المستمر بنطاق الأحياء و القرى، لرفع كافة المخلفات والتراكمات المتواجدة بنقاط التجمع، والعمل على تفريغ صناديق القمامة أول بأول، ولمنع انتشار الأمراض والأوبئة، واستعدادا لاحتفالات رأس السنة، وعيد الميلاد المجيد.

كما وجه رئيس المدينة، بسرعة التعامل ومنع أعطال الكهرباء وإصلاحها وتغيير التالف من الكشافات لتوضيح الرؤية .

قام قسم الانارة بنزلة حسين بمتابعة أعمال الصيانة الدورية لاعمدة الإنارة والكشافات و تغيير اللمبات المتهالكة بمحيط القرية و ذات السياق تم صيانة ٦ كشافات بدير عطيه وتغيير ٩ كشافات ولمبات بغيرهم جديد بالطرق الفرعية ببني احمد الغربية.

وقد واصل قسم النظافة أعماله اليومية برفع ٩٤ طنًا من التراكمات والمخلفات المتواجدة بحي وسط المدينة و بني احمد الغربية فتم رفع المخلفات من نقاط التجمع، و من القري التابعة لهم ومن شوارع واروقة حي وسط المدينة وتم نظافة شارع التجارة وشارع سعد زغلول و حسيب و سلطان باشا و النقراشي ومحيط الكنائس، لتوضيح الرؤية الليلية والاستعداد لاستقبال احتفالات راس السنة الميلادية و عيد الميلاد المجيد .

471789669_1132202305580057_4034746858528321537_n

471790042_1132202255580062_6268551800097569736_n

471840501_1132202492246705_4129119905569438266_n

471862784_1132202205580067_3471501887257643435_n