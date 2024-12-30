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الإثنين 30 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

استعدادًا للاحتفال بالعام الجديد.. حملات مكثفة لرفع كفاءة منظومة الإنارة والنظافة بالمنيا

استعداداً للاحتفالات
استعداداً للاحتفالات بالعام الجديد
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كلف عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا، رؤساء الأحياء والمجالس المحلية بمواصلة الجهود المبذولة، لمتابعة الأعمال والرصد الميداني المستمر بنطاق الأحياء و القرى، لرفع كافة المخلفات والتراكمات المتواجدة بنقاط التجمع، والعمل على تفريغ صناديق القمامة أول بأول، ولمنع انتشار الأمراض والأوبئة، واستعدادا لاحتفالات رأس السنة، وعيد الميلاد المجيد.

كما وجه رئيس المدينة، بسرعة التعامل ومنع أعطال الكهرباء وإصلاحها وتغيير التالف من الكشافات لتوضيح الرؤية .

 قام قسم الانارة بنزلة حسين بمتابعة أعمال الصيانة الدورية لاعمدة الإنارة والكشافات و تغيير اللمبات المتهالكة بمحيط القرية و ذات السياق تم صيانة ٦ كشافات بدير عطيه وتغيير ٩ كشافات ولمبات بغيرهم جديد بالطرق الفرعية ببني احمد الغربية.

 وقد واصل قسم النظافة أعماله اليومية برفع ٩٤ طنًا من التراكمات والمخلفات المتواجدة بحي وسط المدينة و بني احمد الغربية فتم رفع المخلفات من نقاط التجمع، و من القري التابعة لهم ومن شوارع واروقة حي وسط المدينة وتم نظافة شارع التجارة وشارع سعد زغلول و حسيب و سلطان باشا و النقراشي ومحيط الكنائس، لتوضيح الرؤية الليلية والاستعداد لاستقبال احتفالات راس السنة  الميلادية و عيد الميلاد المجيد .

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إحتفالات رأس السنة وعيد الميلاد المجيد احتفالات رأس السنة حملات مكثفة عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا عيد الميلاد المجيد قسم الإنارة محيط الكنائس مدينة المنيا