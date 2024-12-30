كاتب صحفي: تصريحات الشرع عن دستور وانتخابات سوريا «صادمة»

قال الكاتب الصحفي أشرف العشري، إنّ تصريحات قائد الإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع بشأن مدة المرحلة الانتقالية كانت مثيرة وصادمة في الداخل والخارج، إذ أنّ ائتلاف المجلس الوطني قابلها بالرفض سواء فيما يتعلق بالقضايا الخاصة بالمرحلة الانتقالية، والتي تعتبر 4 سنوات أو فيما يتعلق بتعطيل الدستور.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ هناك الكثير من الهمز من قبل المعارضة السورية، بالتالي هذا الأمر يعطي مزيد من السيطرة والتمكين والمغالبة لمجموعة هيئة تحرير الشام، خاصة أنها لجأت إلى أن يكون هناك بالفعل إطالة أمد المرحلة الانتقالية؛ أملا في التمكن.

وتابع: «تصريحات الشرع عن دستور 3 سنوات وانتخابات بعد 4 سنوات صادمة، إذ يمكن من خلالها أن يكون هناك بالفعل إعادة السيطرة الكاملة على كل مفاصل مسارات الحياة السياسية والعسكرية والأمنية داخل الأراضي السورية».