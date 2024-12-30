بهدف مهيرة علي.. مسار يتقدم على البنك الأهلي في الشوط الأول

انتهى منذ قليل الشوط الأول من اللقاء الذي يجمع بين فريقي مسار والبنك الأهلي على ملعب رايت تو دريم ، في المباراة المؤجلة من الأسبوع الثامن من عمر الدوري المصري لكرة القدم النسائية.

مهيرة علي تحرز هدف التقدم

وتقدم فريق مسار على نظيره فريق البنك الأهلي بهدف دون رد ، أحرزته اللاعبة مهيرة علي .

ودخل فريق الكرة النسائية لنادي مسار المباراة في المركز الثاني برصيد 30 نقطة جمعها من 10 مباريات خاضها، حيث حقق العلامة الكاملة في كل مبارياته.

وقام فريق مسار على مدار الأيام الماضية بعمل تدريبات بدنية مكثفة لتأهيل اللاعبات لملاقاة البنك الاهلي.

في المقابل يسعى فريق البنك الأهلي مواصلة انتصاراته بعد الفوز على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الماضية، ويدخل المباراة في المركز السادس برصيد 25 نقطة جمعها من 10 مباريات، فاز خلالها فى 8 مواجهات وتعادل فى لقاء وخسر لقاء

وقام محمد كمال المدير الفني لفريق البنك الاهلي بدراسة نقاط قوة وضعف فريق مسار ، مطالبا لاعباته باستغلال جميع الفرص لإحراز أهداف وكسب نقاط الفريق المنافس.

واختتم فريق البنك الأهلي تدريباته امس الأحد ، حيث قام بعمل تدريبات مكثفة استعدادا لمباراته في الدوري .