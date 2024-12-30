بعد تقدمها باستئناف.. سيناريوهات الحكم على البلوجر هدير عبد الرازق

تقدم دفاع البلوجر هدير عبد الرازق بطلب استئناف على الحكم الصادر ضدها من المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، والذي قضى بحبسها لمدة سنة وتغريمها 5 آلاف جنيه، بتهمة نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء والتحريض على الفسق والفجور.

3 سيناريوهات أمام هدير عبد الرازق

وتواجه هدير عبد الرازق واحدًا من 3 سيناريوهات قضائية تواجههم، الأول هو: إلغاء الاستئناف وتأييد الحكم الصادر ضدها بالحبس سنة، والثاني هو: تخفيف الحكم الصادر ضدها، والثالث هو: إلغاء الحكم الصادر ضدها والقضاء ببراءتها، ومن المنتظر أن تحدد المحكمة جلسة لنظر الاستئناف خلال الأيام القادمة.

حبس هدير عبد الرازق

وكانت قد قضت المحكمة الاقتصادية، السبت الماضي، بحبس البلوجر هدير عبد الرازق، سنة وغرامة 5 آلاف جنيه، على خلفية اتهامها بنشر الفسق والفجور، بسبب فيديوهاتها على مواقع التواصل الاجتماعي .

مين سرب فيديوهات هدير ؟

وخلال الجلسة الماضية، قال والد “ هدير عبد الرازق” « أنا في مصيبة وبنتي مظلومة.. ووالله معرفش بنتي فين.. وأطالب كل وسائل الإعلام والصحافة أن يتقوا الله فيما يتم إذاعته ونشره عن ابنته، متسائلا؟: مين سرب الفيديوهات الخاصة ببنتي هدير».

وأكد والد هدير، أنه سوف يتقدم بالاستئناف على الحكم الصادر ضد نجلته خلال الأيام القادمة، موضحًا أنه تقدم ببلاغ للنيابة العامة بشأن تسريب فيديوهات فاضحه لنجلته عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

اعترافات هدير عبد الرازق

خلال التحقيقات، أنكرت هديرعبد الرازق جميع التهم الموجهة إليها، مبررة أن الفيديوهات التي نشرتها كانت بغرض الترويج لمنتجات ملابس ومستحضرات تجميل، وليست بهدف التحريض على الفسق أو الفجور.

كما نفت وجود أي علاقات غير مشروعة بمقابل مادي، مشيرة إلى أن زواجها السابق من صاحب ملهى ليلي كان السبب في سوء سمعتها، بعد محاولته إجبارها على مرافقته في أنشطته.

تغيب هدير عن حضور جلسة اليوم

وتغيبت البلوجر هدير عبد الرازق عن حضور حكم المحكمة في اتهامها بنشر مقاطع فاضحة، وحضر الجلسة والدها ومحامي نجلته في أولى الجلسات، وطلب تأجيل القضية للإطلاع على المستندات، بينما أثبت قاضي المحكمة الطلبات المقدمة من الدفاع .

وذكر والد هدير عبد الرازق إن حضور ابنته في قضية اتهامها بنشر مقاطع فيديوهات خادشة للحياء، ليس الزامي في أولى جلسات محاكمتها أمام المحكمة الاقتصادية.

بداية القصة

بدأت القصة ببلاغ تقدمت به إحدى المحاميات ضد البلوجر هدير عبد الرازق إلى مباحث الإنترنت، متهمة إياها بنشر محتوى غير لائق يتضمن مقاطع فيديو مخلة وعرض ملابس تتنافى مع عادات وتقاليد المجتمع المصري، ووفقًا للبلاغ، كانت هدير تظهر بمظهر لا يتناسب مع القيم السائدة، ما دفع السلطات لمراقبة نشاطها لمدة ثلاثة أشهر قبل اتخاذ إجراءات قانونية.

وأشارت التحقيقات،الى أنه انتشر خلال الفترة الماضية عدد كبير من الفيديوهات المخلة تحث على الفسق للبلوجر هدير عبد الرازق على مواقع التواصل الاجتماعى ما دفع رجال الشرطة لفحص الفيديوهات وتتبع مصدرها والقبض على البلوجر هدير عبد الرازق.

ووجهت النيابة للبلوجر هدير عبد الرازق اتهامات عدة وهي:

- نشرت بقصد العرض صور خادشة للحياء العام، بأن بثت عبر حساباتها الشخصية علي مواقع التواصل الإجتماعي (فيس بوك ، انستجرام ، يوتيوب وتيك توك صوراً ومقاطع مرئية مخلة بالآداب العامة قاصدة الإغراء بها علي نحو يخدش الحياء العام على النحو المبين بالتحقيقات.

- ارتكبت علانية فعلاً فاضحًا مخلًا بالحياء، بأن أغرت بمفاتنها وبعباراتها وتلميحاتها وإيجاءتها الجنسية، من خلال صور ومقاطع مرئية بثتها من خلال حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي المار ذكرها، وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.



- أعلنت من خلال حساباتها الشخصية المشار إليها بالاتهام الأول دعوه تتضمن إغراء بما يلفت الأنظار إلى ممارسة الفجور بأن نشرت صور ومقاطع مرئية مخلة بالآداب علي النحو المبين بالتحقيقات.

- اعتدت على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري بأن نشرت من خلال صفحتها الشخصية علي مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، انستجرام ، يوتيوب وتيك توك مقاطع مرئية وصور شخصية تتضمن تعديا علي تلك المبادئ والقيم مبينة من خلالها مفاتنها في ظل عبارات وتلميحات جنسية، وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.



- أنشأت واستخدمت الحسابات الإلكترونية محل الاتهامات السابقة علي مواقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك ، انستجرام ، يوتيوب و تيك توك في تسهيل ارتكاب الجرائم موضوع الاتهامات السابقة، على النحو المبين تفصيلاً بالتحقيقات.