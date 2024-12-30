إزالة فورية لـ7 حالات تعد بقرى المنيا

شنت الوحدات المحلية لمركز ومدينة المنيا حملات تكثيفية لإزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء العشوائي
حيث قام قسم التنظيم بقرى بنى محمد سلطان وطوخ الخيل بتنفيذ إزالة فورية لـ٧ حالات تعد بالبناء المخالف على أراضى زراعية بمساحة ١٠٥٠ متر وتم التعامل الفورى معهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للقضاء على البناء العشوائي واحتراما لسلطة القانون دون استثناء أحد
جاء ذلك بحضور كلا من نواب رئيس مركز ومدينة المنيا ورؤساء المجالس المحلية وقسم التنظيم والاشغالات والبيئة