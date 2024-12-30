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الإثنين 30 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إزالة فورية لـ7 حالات تعد بقرى المنيا

إزالة فورية ل٧ حالات
إزالة فورية ل٧ حالات تعدى بقرى المنيا
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شنت الوحدات المحلية لمركز ومدينة المنيا حملات تكثيفية لإزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء العشوائي

حيث قام قسم التنظيم بقرى بنى محمد سلطان وطوخ الخيل بتنفيذ إزالة فورية لـ٧ حالات تعد بالبناء المخالف على أراضى زراعية بمساحة ١٠٥٠ متر وتم التعامل الفورى معهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للقضاء على البناء العشوائي واحتراما لسلطة القانون دون استثناء أحد

جاء ذلك بحضور كلا من نواب رئيس مركز ومدينة المنيا ورؤساء المجالس المحلية وقسم التنظيم والاشغالات والبيئة

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التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة مدينة المنيا مخالفين طوخ الخيل سلطة القانون