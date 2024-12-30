رئيس جامعة بني سويف يشيد بمبادرة كلية التكنولوجيا والتعليم لتجميل وتزيينها

أشاد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف بالمبادرة التي أطلقتها كلية التكنولوجيا والتعليم لتجميل وتزيين الكلية وإعادة تأهيل وصيانة القاعات الدراسية وتنسيق مواقع الكلية بشكل مبهج للمساهمة في توفير بيئة علمية متميزة، وذلك في إطار مشروع علمي بعنوان "تصميم وتنفيذ وتنسيق موقع للفراغات الخارجية لكلية التكنولوجيا والتعليم " والذي يهدف إلى إحياء عناصر الجذب ووسائل الراحة النفسية والفسيولوجية للطلاب في محيط الكلية ، وذلك تحت إشراف الدكتور عاطف فضل عميد الكلية والدكتورة خديجة السيد شقرة المدرس بقسم تكنولوجيا الإنشاءات المعمارية.

وأكد رئيس الجامعة إن مشاركة الطلاب في تجميل الكلية يعد من الأمور المهمة، التي تساهم في بث روح الفريق بين الطلاب والمحافظة على أثاث الكلية ،فضلاً عن اكتشاف المواهب لدي الطلاب وتبادل الأفكار الإبداعية ، مشيراً إلى أن هذا العمل يزيد من حب الطلاب للكلية والحفاظ عليها ، مؤكداً حرص الجامعة على دعم الأفكار الابتكارية التي تساعد على تطبيق الجانب العملي والذي ينعكس بشكل إيجابي في إكساب الطلاب المهارات والفنيات التي تمكنهم من العمل بعد التخرج.

تجدر الإشارة إلى أن الطلاب قاموا بتنفيذ بعض المقاعد من مخلفات الأخشاب في إطار تبني فكرة إعادة تدوير المخلفات بكافة أنواعها واستخدموا الإطارات الخاصة بالسيارات والطبالي الخشبية الخاصة بتوريد الأرضيات والأعمال اليدوية والفنية .