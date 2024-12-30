باحثة سياسية: «الاحتلال الإسرائيلي» يسعى لإنهاء كل مقومات الحياة في غزة

قالت الدكتورة تمارا حداد، الكاتبة والباحثة السياسية، إنّ رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لديه أكثر من هدف في داخل قطاع غزة، لكن الهدف الأكبر هو عملية إدارة قطاع غزة بحجة أن هناك حرب، موضحة أنّه يريد إبعاد شبح المحاكمة، والوصول إلى انتخابات مبكرة وانهيار حالته السياسية.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ نتنياهو يحاول قدر الإمكان تعزيز ما يسمى إبقاء الحرب على أرض قطاع غزة وإطالة هذه الفترة، مشيرة إلى أنّ شمال غزة يتعرض إلى تفريغ بقية المواطنين الفلسطينيين، وتحديدا عند محاولة حصار المستشفيات واعتقال المدير وعدد كبير من الأطقم الصحية، إذ يريد الاحتلال الإسرائيلي توصيل رسالة للمواطن الفلسطيني بضرورة الخروج إلى المحافظة الوسطى.

وتابع: «هناك محاولات لإنهاء كل مقومات الحياة بهدف التهجير للشعب الفلسطيني»، لافتة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يريد الاستيطان بغزة».