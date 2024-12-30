بمشاركة 70 فنانًا تشكيليًا.. "طنطا الثقافي" يشهد ملتقى روح الخط العربي الخامس

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، ملتقى روح الخط العربي الخامس، دورة الفنان الراحل محمد حسني، وذلك ضمن برامج وزارة الثقافة لدعم ورعاية الموهوبين والمبدعين.

وشارك ما يقرب من 70 فنانا تشكيليا من مختلف محافظات مصر، في الاحتفالية التي أقيمت بمناسبة اليوم العالمى للغة العربية، وتنوعت الأعمال بين التيار الأصيل والمتمثل فى الخط الكوفى والثلث والديوانى والزخرفة والتدريب وأعمال فنية مستحدثة مستلهمة من الخط العربى مابين أعمال الطباعة والخزف ومشغولات جلدية ونحت خشبى والجرافيك.

وشهد الافتتاح قوميسيرا الملتقى الدكتور وليد رجائى أستاذ أشغال الخشب بكلية التربية النوعيه جامعة أسيوط، والدكتور حسن طه أستاذ التصميم بكلية التربية النوعيه جامعة طنطا أعضاء لجنة التحكيم برئاسة الفنان حسن البططي، وعضوية كل من الفنان فتوح سنبل والفنان الدكتور محمد الجوهرى، والفنانة الدكتورة إيمان الشرقاوي، وضيوف شرف الملتقى وكوكبة من الفنانين المهتمين بفنون الخط العربى.

وبدأت فعاليات الملتقى الذي نظمته ثقافة الغربية برئاسة وائل شاهين، وبإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، بالسلام الوطني وعرض فيلم تسجيلى عن الفنان الراحل محمد حسنى والذى حملت هذة الدورة اسمه تكريما لمسيرته الفنية فى مجال الخط العربى، أعقبها تكريم أعضاء لجنة التحكيم والفنانين المشاركين في الملتقى وافتتاح معرض لأهم الأعمال الفنية الفائزة في هذه الدورة.



