ممثل "التنمية المحلية" تشيد باللجنة التنسيقية الفرعية في أرمنت بالأقصر

أجرت الدكتورة فاطمة الزهراء جيل رئيس وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية، ورجاء شوقي رئيس وحدة السكان بمحافظة الأقصر، والدكتور أحمد العراقي منسق المسؤولية المجتمعية بالوحدة وعضو المجلس الإقليمي للسكان، اليوم الاثنين، زيارة إلى مركز أرمنت، وكان في استقبالهم العميد أحمد الهواري رئيس مدينة أرمنت.

الاجتماع

وخلال الزيارة، أشاد رئيس مدينة أرمنت، بالدور الفعال الذي تقوم به وحدة السكان واللجان التنسيقية بالمركز، مؤكدًا على دعمه الكامل لعمل تلك اللجان وجهودها في تحقيق أهداف وحدة السكان المركزية، في إطار دعم القيادة السياسية لقضية السكان، وتحت رعاية المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر.

وأوضح الهواري، أن الوحدة الفرعية للسكان بأرمنت، بتنفيذ خطة وحدة السكان بديوان عام محافظة الأقصر في الأنشطة والمبادرات المختلفة، طبقا لرصد المشكلات من خلال منسقي وحدة السكان وجمع البيانات المتاحة من خلال مراكز المعلومات بالمحافظة والإدارات المختلفة.

ومن جانبها، أشادت رئيس وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية، بالأنشطة والفعاليات التي تقوم بها وحدة السكان الفرعية بمركز أرمنت مشيرة إلى الدعم الكامل للوحدة الفرعية والذي يقدمه رئيس مركز أرمنت، وتذليل أى عقبات تعوق عمل وحدة السكان الفرعية، مشيرة إلى أنه في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لحل القضية السكانية ولتسريع الاستجابة المحلية لخفض معدلات النمو السكاني، تحت رعاية الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية، تقوم الادارة المركزية للسكان بالوزارة، بتقديم الدعم الفني المستمر ومتابعة أنشطة وحدات السكان بالتنسيق مع جميع شركاء العمل في جميع المراكز والمدن.

كما استمعت الدكتورة جبل، إلى بعض اقتراحات عددا من منسقي وحدة السكان بالإدارات، أثناء حضور الاجتماع الشهري لوحدة السكان الفرعية بأرمنت، كما تم تكريم مقرر الوحدة وبعض المنسقين وذلك تحفيزا لهم واشادة بدورهم الملحوظ في الوحدة .

وفى نهاية الاجتماع، أشادت رئيس وحدة السكان المركزية بالدور والجهد الذي تبذله اللجنة التنسيقية لوحدة السكان الفرعية بأرمنت في دعم القضية السكانية، وذلك فى حضور حجازى النحاس نائب رئيس المركز، ومقرر ومنسقي وحدة السكان بمركز أرمنت ، وبعض مسئولي الجمعيات الأهلية والشباب متطوعي وحدة السكان.

وحدة السكان تنظم ندوة بقرية الرياينة مبادرة "تحدث معه – المرأة الأقصرية تتحدث"

وفي سياق متصل، قامت لجنة التنسيق والمتابعة بمركز أرمنت بإقامة ندوة بقرية الرياينة بأرمنت، ضمن مبادرة "تحدث معه – المرأة الأقصرية تتحدث"، حيث تناولت الندوة عدة محاور هامة ومنها العنف ضد المرأة وضرورة الرفق بها، وكيف رفع الإسلام والأديان الأخرى من شأن المرأة، ودور الرجل والمرأة في المجتمع حيث أن الدين جعل لكل منهم دوره الهام وان كل منهم يكمل الآخر، وكذلك تناولت الندوة مشكلة ختان الإناث وما تتعرض له الأنثى من آثار سلبية نتيجة هذا الختان.

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ندوات وحدة السكان بأرمنت (1)

ندوات وحدة السكان بأرمنت (2)

ندوات وحدة السكان بأرمنت (3)