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الإثنين 30 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

المشدد 7 سنوات لمتهم في تزوير بطاقات وشهادات بالموسكي

ارشيفية
ارشيفية
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قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد 7سنوات، لمتهم في تزوير محرر رسمي بمنطقة الموسكي.
والقت قوات الأمن القبض علي عاطل  بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في تزوير المحررات الرسمية واستقطاب المواطنين راغبي الحصول على بطاقات وشهادات مثبت بها بيانات على خلاف الحقيقة مقابل مبالغ مالية .
وكان قسم شرطة الموسكي تلقي معلومات تفيد قيام شخص بالتزوير في المحررات الرسمية وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهم وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض علي عاطل 
وبحوزته (الأجهزة المستخدمة في نشاطه الإجرامي  وهاتف محمول وتم فحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي – مبالغ مالية عملات محلية -ط أجنبية من متحصلات نشاطه الإجرامي اعترف  بتزوير المحررات الرسمية الي غير الحقيقة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

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