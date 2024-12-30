الاتحاد الدولي للنقل الجوي (الإياتا) يطالب بتحقيق شامل ونزيه وشفاف في تحطم الطائرة الأذربيجانية

أعلن "ويلي والش" المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي (الإياتا) أن الرابطة الدولية للنقل الجوي (إياتا) دعت إلى إجراء تحقيق شامل ونزيه وشفاف في الحادث المأساوي لطائرة الخطوط الجوية الأذربيجانية الرحلة 8243 والذي وقع في 25 ديسمبر 2024.

وقال "والش" -حسبما ذكرت صحيفة "لا تريبون" الفرنسية اليوم الإثنين- إن التقرير الأولي عن حادث سيتم نشره في غضون 30 يوما.. مضيفا أنه "إذا كانت نتيجة التقرير تشير إلى أن هذه المأساة من فعل المقاتلين، فيجب محاسبة مرتكبيها وتقديمهم إلى العدالة".

واعرب "والش" عن تعازيه "العميقة لأسر وأصدقاء الضحايا" مشددا على "احترامنا للأشخاص الـ 38 الذين فقدوا حياتهم ولأولئك الذين نجوا، يجب علينا معرفة أسباب هذه الكارثة واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرارها مرة أخرى".

وشدد "والش" على ضرورة "ألا تكون الطائرات المدنية هدفا ابدا مقصودا أو عرضيا للعمليات العسكرية".

