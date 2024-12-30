هيئة فلسطينية: الممارسات الإجرامية الإسرائيلية تهدف لتطهير شمال غزة من السكان

أكدت عضو هيئة العمل الوطني الأهلي الفلسطيني رتيبة النتشة أن الأزمة الأخلاقية للممارسات الإجرامية الإسرائيلية لا يمكن إخفاؤها، فما يقوم به جيش الاحتلال من القتل المتعمد والتطهير العرقي في القطاع، هو محاولة لفرض خريطة جديدة بتطهير شمال قطاع غزة من السكان من خلال الضغط عليهم بمزيد من إطلاق النار والتجويع وحرمانهم من الخدمات الصحية الأساسية.

وقالت النتشة - في مداخلة مع قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الاثنين - "إن الأهداف العسكرية الإسرائيلية تحققت بالكامل منذ بداية العدوان، وما يجري منذ 6 أشهر هو استرخاص للدم الفلسطيني وممارسات إجرامية ضده، حتى أصبحت مقومات الحياة بالقطاع ضعيفة للغاية، وفرص النجاة تكاد تكون منعدمة خاصة للأطفال وكبار السن".

وأضافت: أن بيان الخارجية الفلسطينية أشار إلى أن العالم مشترك في حرب الإبادة على قطاع غزة ليس فقط بصمته، ولكن أيضا بإعطاء الضوء الأخضر لإسرائيل، فعشرات القرارات من الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وحتى القرارات الاستشارية لمحكمتي الجنايات والعدل الدوليتين، كلها لم تدخل حيز التطبيق ولم تؤخذ على محمل الجدية.

وأشارت إلى أن منظمة الغذاء العالمية أفادت بأن القطاع وصل إلى المرحلة الخامسة من المجاعة، والتي أصبحت تسفر عن وقوع وفيات، كما يشهد القطاع وفاة أعداد من المواطنين جراء البرد الشديد، وأصبحت الخيام غير صالحة للإيواء وتهالكت نتيجة الرياح العاتية.

