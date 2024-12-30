سلامًا نجم الأغنية الشعبية أحمد عدوية.. فيديو

راحوا الحبايب.. بعد رحلة طويلة مع الفن وبعد صراع طويل مع المرض الفنان الكبير أحمد عدوية في ذمة الله.

الفنان أحمد عدوية ما كانش مجرد مُطرب، وكان صاحب صوت مميز؛ واللي أغانيه فرحت أجيال ولسه بنسمعها وبنفرح بيها؛ ومايقتصريش على الغناء بس؛ لا ده كمان شارك في أفلام كتير وساب بصمة في السينما المصرية.

خلال رحلته الفنية؛ تعرض “عدوية" لضغط كبير وطلعت إشاعات كتير وكلام عن حاجات ما حصلتش، وكلام عن رجولته، وكلام عن اعتداء؛ ولكل ده مكنش له أساس من الصحة.

تفاصيل الإشاعات الكتير اللي طلعت عن الفنان الكبير الراحل أحمد عدوية؛ كشفتها زوجته في إحدى اللقاءات التلفزيونية وحكت تفاصيل واللي مكنش حدي يعرف الحقيقة عن الحادثة اللي حصلت له في أواخر التمانينات.. وقالت: “عدوية راجل 100% وأنا خلفت منه بعد الحادثة، والإشاعة طلعت لما صحفية شافته في المستشفى وهو بيعمل قسطرة، وفهمت غلط".

الراحل أحمد عدوية بدأ مشواره الفني من شارع محمد علي ووصل للنجومية بصوته الفني؛ ومر بتجربة صعبة وكلها كفاح، لكنه رجع أقوى من الأول وأصبح نجم كبير في مصر والوطن العربي.

وكانت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل، نعت نجم الأغنية الشعبية الفنان أحمد عدوية والذى رحل عن عالمنا، وتقدمت النقابة بالتعازي لابنه الفنان محمد عدوية ولأسرته.

وولد أحمد متولي عدوية في 26 يونيو من عام 1945 بمحافظة المنيا، ونشأ يعشق الموسيقى منذ صغره، وبدأ مسيرته الفنية في الستينيات كمغني غير معروف في الحفلات الشعبية والأفراح، حتى تمكن من لفت الأنظار بفضل صوته المميز وأدائه الفريد.