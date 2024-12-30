بالصور.. افتتاح معرض "جذور مصر.. طبيعة وخشب" بجامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر

افتتح الدكتور عادل زين الدين، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية بمحافظة الأقصر، اليوم الاثنين، معرض "جذور مصر.. طبيعة وخشب"، الذي نظمه برنامج تكنولوجيا الصناعات الخشبية إذ أظهر المعرض مدى الإبداع والابتكار الذي يتمتع به طلاب الجامعة، حيث قدموا مجموعة متنوعة من الأعمال الفنية والحرفية التي تعكس تراث مصر العريق وتستلهم من طبيعتها الخلابة.

المعرض

وأكد الدكتور عادل زين الدين، أن المعرض يعكس اهتمام الجامعة بتطوير مهارات الطلاب العملية وتزويدهم بالمعرفة اللازمة لسوق العمل، كما يؤكد أهمية التعليم التكنولوجي في تطوير المجتمع، إذ أثبت الطلاب المشاركون في المعرض أنهم قادرون على تحقيق إنجازات كبيرة في مجال التصميم والإنتاج، كما سيساهم المعرض في تعزيز مكانة الجامعة كمركز للتميز في مجال التعليم الهندسي والتكنولوجي.

المعرض قدم مجموعة متنوعة من الأعمال الفنية والحرفية التي تعكس تراث مصر العريق

وأوضح الدكتور حموده دردير، عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، أن المعرض تضمن نماذج مبتكرة للحوامل الإعلانية المصنوعة من الخشب، نفذها طلاب الفرقة الثالثة والتي تتميز بجمال تصميمها ووظيفتها العملية، كما عرض طلاب الفرقة الأولى نماذج تعكس العلاقة الوثيقة بين الخشب والجغرافيا، حيث استخدموا أنواعًا مختلفة من الأخشاب لتصميم قطع أثاث متنوعة تعكس التنوع البيئي في مصر.

جاء تنفيذ الأعمال المعروضة تحت إشراف د. محمد ربيع محمد، وم. أحمد مصطفى، وم. إيمان جمال، الذين قدموا للطلاب الدعم والتوجيه اللازمين لتحقيق هذه النتائج المتميزة.

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