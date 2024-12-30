ads
الإثنين 30 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بالصور.. افتتاح معرض "جذور مصر.. طبيعة وخشب" بجامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر

معرض جذور مصر
معرض جذور مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

افتتح الدكتور عادل زين الدين، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية بمحافظة الأقصر، اليوم الاثنين، معرض "جذور مصر.. طبيعة وخشب"، الذي نظمه برنامج تكنولوجيا الصناعات الخشبية إذ أظهر المعرض مدى الإبداع والابتكار الذي يتمتع به طلاب الجامعة، حيث قدموا مجموعة متنوعة من الأعمال الفنية والحرفية التي تعكس تراث مصر العريق وتستلهم من طبيعتها الخلابة.

المعرض

وأكد الدكتور عادل زين الدين، أن المعرض يعكس اهتمام الجامعة بتطوير مهارات الطلاب العملية وتزويدهم بالمعرفة اللازمة لسوق العمل، كما يؤكد أهمية التعليم التكنولوجي في تطوير المجتمع، إذ أثبت الطلاب المشاركون في المعرض أنهم قادرون على تحقيق إنجازات كبيرة في مجال التصميم والإنتاج، كما سيساهم المعرض في تعزيز مكانة الجامعة كمركز للتميز في مجال التعليم الهندسي والتكنولوجي.

المعرض قدم مجموعة متنوعة من الأعمال الفنية والحرفية التي تعكس تراث مصر العريق

وأوضح الدكتور حموده دردير، عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، أن المعرض تضمن نماذج مبتكرة للحوامل الإعلانية المصنوعة من الخشب، نفذها طلاب الفرقة الثالثة والتي تتميز بجمال تصميمها ووظيفتها العملية، كما عرض طلاب الفرقة الأولى نماذج تعكس العلاقة الوثيقة بين الخشب والجغرافيا، حيث استخدموا أنواعًا مختلفة من الأخشاب لتصميم قطع أثاث متنوعة تعكس التنوع البيئي في مصر.

جاء تنفيذ الأعمال المعروضة تحت إشراف د. محمد ربيع محمد، وم. أحمد مصطفى، وم. إيمان جمال، الذين قدموا للطلاب الدعم والتوجيه اللازمين لتحقيق هذه النتائج المتميزة.

IMG-20241230-WA0062
IMG-20241230-WA0062
IMG-20241230-WA0063
IMG-20241230-WA0063
IMG-20241230-WA0064
IMG-20241230-WA0064
IMG-20241230-WA0065
IMG-20241230-WA0065
IMG-20241230-WA0066
IMG-20241230-WA0066
IMG-20241230-WA0067
IMG-20241230-WA0067
IMG-20241230-WA0068
IMG-20241230-WA0068
IMG-20241230-WA0069
IMG-20241230-WA0069
جامعة طيبة التكنولوجية محافظة الأقصر جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر الدكتور عادل زين الدين برنامج تكنولوجيا الصناعات الخشبية تراث مصر العريق