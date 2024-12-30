ads
الإثنين 30 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الاحتلال يُقرر تحويل أي أرض بالقدس لـ"أملاك الغائبين" حال عدم تمكن أصحابها من إثبات ملكيتها

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم /الاثنين/، قرارا يقضي بتحويل أي أرض في مدينة القدس لا يتمكن أصحابها من إثبات ملكيتها، إلى ما يُعرف بـ"أملاك الغائبين"، مع منع أصحابها من الحصول على تصاريح البناء. 

وأوضحت محافظة القدس - وفقا لوكالة الانباء الفلسطينية (وفا) - أن الاحتلال بدأ بتطبيق هذا الإجراء في منطقتي الشيخ جراح وجبل المكبر، تحديدًا في حي القنبر والأراضي القريبة من الجدار قرب أبو ديس.

وأشار إلى أن الاحتلال يعمل على توسيع نطاق هذه الإجراءات، لتشمل جميع أنحاء القدس مع تركيز خاص على بلدة سلوان، لاسيما في أحياء البستان، وبطن الهوى، وعين اللوزة.

الاحتلال الإسرائيلي القدس الشيخ جراح جبل المكبر