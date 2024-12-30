أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم /الاثنين/، أن الجيش الروسي يواصل تقدمه في مقاطعة كورسك الروسية، ويكبد قوات نظام كييف خسائر جسيمة.

وذكرت الوزارة - في بيان نقلته وكالى الأنباء الروسية "سبوتنك" -: "واصلت وحدات من قوات. مجموعة "الشمال" الروسية، عملياتها الهجومية مستهدفة من خلالها تشكيلات الألوية الهجومية الأوكرانية في دارينو، كوريلوفكا، ليونيدوفو، لوكنيا، ماريفكا، ماخنوفكا، نيجني كلين، نيكولايفو- داريينو، ونوفايا سوروتشينا وتشيركاسي كونوبيلكا وتشيركاسي بوريتشنوي، كما تم صد 5 هجمات مضادة لمجموعات هجومية معادية".

وأضاف البيان: "نفذت الضربات العملياتية التكتيكية وطيران الجيش ونيران المدفعية التابعة للقوات الروسية، هجمات على أفراد ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة بمقاطعة سومي".

وأشار البيان إلى أن "القوات المسلحة الأوكرانية، فقدت خلال النهار، أكثر من 310 عسكريين، ودمرت مركبة قتالية مدرعة و5 مركبات، وعددا من المدافع الميدانية".

وأوضحت الوزارة أن "مجمل خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، منذ بدء العمليات القتالية، على محور كورسك، بلغت نحو 45530 عسكريا".

