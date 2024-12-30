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الإثنين 30 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

جنايات سوهاج تعاقب عاملا زراعيا بالمؤبد بسبب تجارة الأسلحة بدار السلام

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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عاقبت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الإثنين، المتهم «هـ.ا- 33 سنة عامل زراعي» ، بالسجن المؤبد لاتهامه بالإتجار فى الأسلحة النارية بدائرة مركز دار السلام جنوب سوهاج.

المؤبد لعامل زراعي يتاجر بالأسلحة في سوهاج 

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2024 ، بدائرة مركز دار السلام، عندما وردت معلومات لضباط مباحث مركز دار السلام عن قيام المتهم بالإتجار فى الأسلحة النارية فى منزله بدائرة المركز.

وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهم فى مسكنه وبمواجهته اعترف بالواقعة وتم ضبط عدد (2 بندقية آلية- وبندقية خرطوش).

وتمت إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.

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