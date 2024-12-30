المصري يختتم تدريباته استعدادا لملاقاة سيراميكا في الدوري

يختتم فريق الكرة الأول بالنادي المصري تدريباته اليوم الاثنين، استعداداً لمباراة سيراميكا المقرر لها غداً، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري، باستاد السويس الجديد

وطالب علي ماهر المدير الفني للفريق، لاعبيه بضرورة إستعادة إنتصاراته في الدوري المصري، وخطف الثلاث نقاط من سيراميكا وذلك بعد الخسارة الآخيرة التي تكبدها الفريق أمام نظيره فريق النادي الأهلي بثنائية نظيفة .

أرقام المصري وسيراميكا

ليتوقف قطار نقاط المصري في جدول الدوري عند 11 نقطة جمعها من خلال 6 مواجهات خاضها فاز في 3 مواجهات وتعادل في مباراتين وخسر في المباراة.

ليحتل المصري المركز الخامس في ترتيب البطولة بالتقاسم مع الأهلي وبيراميدز وسيراميكا.

في المقابل يدخل فريق سيراميكا المباراة برصيد 11 نقطة، ليحتل المركز الرابع، بعد خوضه 6مباريات ، فاز في 3 منها وتعادل في مواجهتين وخسر في مباراة.