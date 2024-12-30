التنمية المحلية: تأهيل 9 جراجات بمنظومة المخلفات الصلبة في 3 محافظات

أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية أن بروتوكول تأهيل ورفع كفاءة 9 جراجات بمنظومة المخلفات البلدية الصلبة ضمن أنشطة المشروع القومي لتحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر فى محافظات الغربية والدقهلية وكفر الشيخ بتطوير الجراجات والحملات الميكانيكية بمحافظات الغربية والدقهلية وكفر الشيخ، الذى تم توقيعه اليوم خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من هذا المشروع المهم لسكان المحافظات الثلاث .

وأضافت الوزيرة خلال توقيع البروتوكول اليوم الاثنين بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية أن مشروع مصرف كتشنر يُعد أحد أضخم المشروعات البيئية والتنموية في مصر، يعكس التزام الحكومة المصرية بحماية مواردنا الطبيعية وتحسين البيئة المحيطة، حيث نهدف من خلاله إلى تحسين إدارة المخلفات الصلبة، والحد من التلوث، وتعزيز الصحة العامة.