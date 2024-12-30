صيدلانية تنهي حياتها بالقفز من الطابق السابع في المعادى

أقدمت طبيبة صيدلانية على إنهاء حياتها بالقفز من الطابق السابع بمنطقة المعادى.

تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغا من الأهالى بسقوط سيدة من أعلى برج سكنى بشارع مصر حلوان الزراعى بدائرة قسم شرطة المعادى.

وعلى الفور انتقلت اجهزة الأمن لمكان الحادث وعثر على جثة سيدة مصابة بكسور وكدمات بمختلف أنحاء الجسم ، وبعمل التحريات تبين أنها طبيبة صيدلانية عمرها 40 عاما، وبمناقشة أسرتها قررت أن المتوفية تعانى من حالة نفسية سيئة منذ فترة.

وأضافوا أنه سبق لها منذ أسبوع محاولة التخلص من نفسها لكنها فشلت، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.