المشدد 3 سنوات لعاطل متهم بالاتجار في الأعضاء البشرية بدار السلام

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، عاطل بالسجن المشدد 3 سنوات، بتهمة الإتجار في البشر بمنطقة دار السلام.

تأسيس جماعة إجرامية

وجاء في أمر إحالة المتهم أنه قام بالاشتراك مع آخرين بتأسيس جماعة إجرامية منظمة لتجميع الأشخاص دون رضاء منهم، بالتحايل استغلالًا لفقر وعوز ضحاياهم؛ بهدف نزع أعضائهم البشرية وبيعها كبضاعة من أجل الحصول على أرباح مالية دون وازع من ضمير؛ لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.

استئصال أعضائهم البشرية بـ 50 جنيه يوميًا

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم قام بإيواء عدد من ضحاياه؛ لإجراء التحاليل الطبية اللازمة لهم قبل إجراء العمليات الجراحية مستغلا في ذلك حالة ضعفهم، وعوزهم وحاجتهم للمال بعد تقديم الوعود لهم بإعطائهم مبالغ مالية؛ نظير موافقتهم على استئصال أعضائهم البشرية، بالإضافة إلى 50 جنيها يوميا تعطى لهم حتى تمام عملية استئصال العضو البشري المطلوب من كل منهم.

حوار على المقهى

وأشار أمر الإحالة أن المتهم تمكن من استئصال الكلية اليسرى لأحد الأشخاص، مما أحدث لديه عاهة مستديمة مستغلا ضعفه وعوزه للمال إلا أنه تم الكشف عن ذلك التنظيم بعد البلاغ الذي تقدم به شاهد الإثبات الأول حيث تناهى إلى سمعه حال جلوسه على مقهى في دار السلام، حوارا بين المجنى عليه والمتهم يتفقان على بيع عضو من أعضائه مقابل مبلغ مالي.