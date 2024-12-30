بدء تشغيل أول مستشفى تخصصي للكبد والجهاز الهضمي بملوى

شهد القطاع الطبي خلال السنوات الاخيرة تطوراً ملحوظا في محافظة المنيا، حيث تم افتتاح عدد كبير من المستشفيات المركزية و العامة، والمراكز الطبية بالإضافة إلى التطوير للوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة وذلك من اجل تقديم خدمة طبية متميزة لأهالي المنيا بجميع المراكز والقرى

التشغيل التجريبي لمستشفى الكبد والجهاز الهضمي

وفى هذا الاطار بدأ اليوم التشغيل التجريبي لمستشفى الكبد والجهاز الهضمي بمدينة ملوى، عقب الانتهاء من كافة أعمال التطوير بتكلفة إجمالية قدرها 250 مليون جنيهاً، في إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري"، وتعتبر أول مستشفى تخصصي للكبد والجهاز الهضمي العلاجي، وذلك ضمن خطة المحافظة للارتقاء بالخدمات الطبية والعلاجية وتقديمها بجودة عالية للمواطنين .

مكونات مستشفى الكبد والجهاز الهضمى

تعتبر مستشفى الكبد اول مستشفى متخصص في علاجات الكبد والجهاز الهضمي واوضح وكيل وزارة الصحة، أن المستشفى تعمل بطاقة تشغيلية ١٣ سرير رعاية و٢٦ سريرا داخليا و٤٢ ماكينة غسيل كلوي لخدمة المرضي وتخفيف العبء عنهم بدلاً من معاناتهم وذهابهم لمستشفيات خارج المركز سواء فى المنيا او سمالوط ثلاث مرات أسبوعياً لاجراء جلسات الغسيل، كما ان المستشفى به وحدة مناظير جهاز هضمي علوي وسفلي وقنوات مرارية و أشعة عادية ومقطعية وتلفزيونية، الى جانب صيدليات وعيادات خارجية .