بالصور.. وكيل تعليم الجيزة يفتتح مركز الموهوبين بإدارة الدقي

افتتح سعيد عطية، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة، مركز الموهوبين والتعلم الذكي بإدارة الدقي، داخل مدرسة الشهيد أحمد أبو دهب الرسمية المتميزة للغات.

استُقبل بدوي علام، رئيس مجلس أمناء محافظة الجيزة وهالة كمال مدير عام الإدارة، وإيمان عزت، وكيل الإدارة، الذين شاركوا بحماس في هذا الحدث المميز، في إطار دعم الإبداع وتطوير المهارات الطلابية.

أهمية المركز ودوره:

صرّح سعيد عطية بأن افتتاح مركز الموهوبين والتعلم الذكي يعكس رؤية عميقة تُترجم إلى أفعال تستهدف دعم الطلاب المتميزين وتحفيز عقولهم النابغة.

وقال:"إن هذا المركز يُجسّد طموحنا في تنمية أجيال تحمل راية الوطن بفخر وإبداع. نسعى بكل طاقتنا إلى بناء جيل واعٍ ومبدع يُسهم في تحقيق نهضة مصر التعليمية."

وأضاف مؤكدًا:"بفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصبح التعليم في مصر مساحة واسعة للإبداع وميدانًا لاكتشاف المواهب وصقلها، ليصبح كل طالب شعلة من الأمل تُضيء المستقبل".

متابعة مسابقة سجل 26

تابع سعيد عطية زيارته بمتابعة دقيقة لمسابقة سجل 26 على مستوى الإدارة للصف الثالث الابتدائي. أُقيمت المسابقة تحت إشراف التعليم الابتدائي، وشملت اختبارًا عن مخارج الحروف والأصوات، إلى جانب إملاء يُعزّز مهارات القراءة والكتابة.

أشاد عطية بالتنظيم الدقيق للمسابقة، وأثنى على الجهود المبذولة لتحسين أداء الطلاب. كما وجّه بتكثيف التدريبات والدعم المستمر لتحقيق التفوق في مهارات اللغة.

رسالة تحفيزية:

قال وكيل الوزارة أثناء كلمته: "بهمة معلمي مصر وإبداع طلابها، نرسم ملامح الغد. الموهبة لا تُكتشف بالصدفة، بل بالرعاية والعمل الدؤوب. أنتم، أيها الطلاب، القادة المستقبليون، تحملون مسؤولية بناء هذا الوطن بتفوقكم وإبداعكم."

كلمة شكر وتقدير:عبّر سعيد عطية عن شكره بدوي علام، رئيس مجلس أمناء محافظة الجيزة، وهالة كمال، مدير عام الإدارة، و إيمان عزت، وكيل الإدارة، على جهودهم التي أظهرت التفاني في خدمة العملية التعليمية ودعم الموهوبين.

واختتم كلمته قال :"افتتاح مركز الموهوبين والتعلم الذكي يُمثل خطوة أساسية نحو تعزيز مكانة التعليم كدعامة رئيسية لبناء الوطن، مع كل إنجاز تعليمي، نُضيف لبنة جديدة في صرح النهضة، ومع كل طالب موهوب، نُشعل شعلة أمل نحو مستقبل مشرق. تحيا مصر بأبنائها ومعلميها، وقيادتها التي تُضيء لنا طريق التقدم."