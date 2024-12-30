رئيس الرابطة الإفريفية لتمكين المرأة: تمكين السيدات في مصر يعتمد على رؤية 2030

قالت الدكتورة أماني عصفور، رئيس الرابطة الأفريقية لتمكين المرأة، إنّ الدعم المقدمة من الدولة للمرأة المصرية يعتمد على 3 محاور تضمنها رؤية مصر 2030، أولاً: التركيز على بناء قدرات المرأة المصرية، وذلك من خلال التعليم والتدريب مثل حملة «طرق الأبواب» في الريف وكيفية دمج المرأة في الشمول المالي.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ المجلس القومي للمرأة أطلق برنامج «تحويشة» الذي أبهر العالم، إذ يدّعم البرنامج التمكين الاقتصادي للمرأة ويربطها بالبنوك المركزية، وهناك السياسات الداعمة من خلال توفير مناخ ملائم للتمكين الاقتصادي للمرأة عبر التشريعات اللازمة والبرامج التي تقودها الدولة برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتابعت: «نجد من خلال المجلس القومي للمرأة أن هناك مركز لتنمية مهارات المرأة وتصدير منتجاتها في القارة الأفريقية، وهذا كان محور المؤتمر الأفريقي لريادة الأعمال الذي عُقد بحضور المستشارة أمل عمار رئيس المجلس القومي للمرأة، إذ تناول إمكانية فتح أسواق أفريقية للمنتج المصري، وكيفية أن يكون التمكين الاقتصادي للمرأة يعطيها الاستقلال اقتصاديا والقدرة على اتخاذ القرار».

وواصلت: «التمكين الاقتصادي هو أحد أعمدة تنمية المجتمع والبلدان، ما يتناسب مع خطة الاتحاد الأفريقي للتمكين الاقتصادي للمرأة والشباب ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتفعيل منطقة التجارة الحرة القارية».