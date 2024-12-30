أحمد عدوية وزوجته من أشهر قصص الحب في الوسط الفني

رحل الفنان أحمد عدوية بعد 7 أشهر من وفاة زوجته السيدة ونيسة أحمد عاطف، التي كانت رفيقة دربه والحب الأول والأخير في حياته الشخصية، عُرفت هذه العلاقة في الوسط الفني بالحب والاحترام المتبادل بينهما وهذا ما اتضح خلال اللقاءات التليفزيونية.

تعرف على قصة حب الراحل أحمد عدوية وزوجته

استضافت الإعلامية لميس الحديدي، الفنان الراحل أحمد عدوية وزوجته الراحلة ونيسة أحمد عاطف، التي روت تفاصيل تعرفها على زوجها، حيث قالت: "تزوجته في بدايته الفنية كنت طالعة من المدرسة وهو ماشي بالعربية وكان يعرف والدي رحمه الله عليه وقد يشاورلي وقلي تعالي اوصلك قلت له لا مينفعش".

وتابعت: "بليل لقيته عندنا تقدم رسميا لوالدي وقليه أنه عايزيني وعاوز يرتبط بيا فأخبره والدي أني صغيرة في السن ولا زالت في المرحلة الاعدادية، قال لابويا ليك عليا انها تكمل دراستها ومش همنعها من التعليم بس عاوز نكمل مشوارنا مع بعض فطلب منه والدي منحه مهلة للتفكير وشاورني والدي قال لي أحمد عدوية قلتله اللي إنت شايفه وكنت صغيرة ومكنش ليا رأي".

وأشارت ونيسة إلى: "تزوجته وهو مشهور بعد أغنية السح الدح إمبو وسلامتها أم حسن والشهرة كانت مزعجة في البداية، كانت مزعجة جدًا الشهرة لي وكان هو صعب جدا مكنش حد بيشوفني وكان يقولي اللي انتي عايزاه أعمله وشاوري وأنا أنفذ لكن شرط متقوليش انزل معاك شغل ولا حد يشوفك في شغلي أو سفرياتي وبالفعل أنجبت محمد وبعد سنة أنجبت وردة".

ونيسة أحمد عاطف تساند زوجها في أزمته الصحية

ساندت السيدة ونيسة أحمد عاطف زوجها في أزمته الصحية، وتحدثت عن ذلك خلال إحدى لقاءاتها التلفزيونية، حيث قالت: "أصعب لحظة في حياتي لما حصلت لأحمد عدوية الحادثة وأنا باستقباله في المستشفى ومكنتش عايزة اسيبه و فاكرة إن كان فيه ست كبيرة كانت بترقية بالقرآن، وأنا قلت لا يمكن يكون حي اتهيألي إنه ميت واعتقدت إنهم هياخدوه مني ويشرحوه ويسلموه لنا جثة متشرحة".

وأضافت: "سافرنا باريس لعلاج أحمد عدوية وهناك اتكلم فجأة وربنا لما يحب يريد ودي معجزة من معجزات ربنا أن أحمد عدوية لم يمت وظل حيًّا، لأن أي دكتور مخ وأعصاب لو اتسأل هيقول إن أحمد عدوية معجزة من عند ربنا".

ولفتت ونيسة: "فترة علاج أحمد عدوية استمرت من 3 إلى 4 سنوات، في فترة مرض أحمد عدوية أوقات كتير كنت بدخل أوضتي وأعيط وأقول الدنيا وقفت على كده ويارب قويني على ولادي وساعات كنت بلومه وأقول له شُفت الشهرة وصلتنا لإيه وشُفت الدنيا عملت فينا إيه لإني أنا كنت دايمًا أحذره من الشهرة وإن الناس غدارة".