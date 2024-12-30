ناقد فني: لأول مرة مصر تكسر حاجز إنتاج 40 فيلما في عام واحد منذ 15 عاما

قال الناقد الفني أحمد سعد الدين، إن عام 2024 يعد ضمن الأعوام الجيدة سينمائيا سواء محليا أو دوليا، إذ توجد عددا كبيرا من الأفلام شاركت في المهرجانات الكبرى، مثل «كان» و«برلين» و«فينيسيا»، مشيرا إلى أن فيلم «رفعت عيني للسما» شارك في مهرجان برلين، وحصد جائزة العين الذهبية، والتي لأول مرة تحصل عليها مصر.

وأضاف «سعدالدين»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن هناك العديد من الافلام العربية التي شاركت في المهرجانات الدولية، مثل «نورا» من السعودية، بينما «عايشة» من تونس، لافتا إلى أن دور العرض المصرية هذا العام شهدت عدد كبير من الأفلام وصل إلى 45 فيلم تقريبا، وهذا الرقم لم تصل إليه مصر منذ أكثر من 15 عاما، إذ كان المعدل دائما يتراوح في حدود الـ30 أو 32 فيلم على أقصى تقدير.

وتابع، أن مصر كسرت حاجز 40 فيلم في عام واحد، وهذا الأمر لم يحدث منذ 15 عاما، مستطردا أن هناك طفرة شبابية في السينما المستقلة وصلت مصر للمهرجانات السينمائية الكبرى وحصدوا جوائز أيضا، إذ بدأت هذه الطفرة منذ حوالي 12 عاما وبدأت من المخرج مروان حامد حتى صانع الأفلام أبو بكر شوقي في الوقت الحالي، وغيرهم.